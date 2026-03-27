Вилла «мечта пролетария»: здание с садом на окраине Калининграда, где находится дом детского творчества, стало памятником

В Калининграде признали памятником виллу на Нефтяной улице. Удивителен этот дом тем, что не был построен для какого-нибудь богача — изначально особняк с садом предназначался для... рабочих завода. Это следует из акта экспертизы, который опубликован на сайте региональной службы ОКН.

Рай для рабочих

В 1906 году к северу от вагонной фабрики «Штайнферт» в Кёнигсберге начали возводить посёлок Ратсхоф. Идея для своего времени была новаторской — не просто расселить сотрудников как придётся, а создать для них настоящий «город-сад». Планировалось, что каждая вилла в этом районе будет утопать в цветущих деревьях.

Эта идея была популярна по всей Германии, а в Кёнигсберге её поддержал владелец вагонной фабрики — доктор Феликс Хайман. Его фирма нуждалась в дешёвых, но комфортных квартирах для рабочих. Подрядчиком выступил «Всеобщий союз по возведению жилья», а проект посёлка и отдельных домов разработал строительный мастер Фритц Брайер.

«В новом посёлке строились отдельно стоящие и двойные, а также многоквартирные дома рядовой застройки, — говорится в документе, — В большинстве своём они были двухэтажными и возводились на участках с наследственной арендой».

Вилла стояла на Пассаргештрассе (сейчас Нефтяная, 2) — улицу назвали в честь судебного советника, путешественника и автора книги о прибалтийской природе Людвига Пассарге.