В «Воротах» пройдёт выставка художника, который придумал знаменитые калининградские граффити с лисами

В Калининграде откроется персональная выставка уличного художника, известного под ником FOX. Именно он рисует граффити с лисами, которые давно стали частью городского пейзажа. «Клопс» поговорил с автором о творчестве и новом проекте.
«Что говорит лиса?» — так называется проект, ради которого уличный персонаж впервые покинет привычную среду и окажется в выставочном зале Закхаймских ворот.
Лис хорошо знаком калининградцам и гостям города: его изображения появляются по всей области уже больше десяти лет. Путь FOX в уличном искусстве начался ещё раньше: «Граффити меня привлекало с ранних лет, но сначала я рисовал шрифты. Только через долгое время я придумал этого персонажа и начал его рисовать на улицах города».
С годами лис эволюционировал. «Со временем начали появляться более сюжетные картинки, сами рисунки стали аккуратнее», — считает автор.
Один из секретов успеха FOX — в том, что его персонажи органично смотрятся в городе. «Люблю, когда персонаж вписывается окружающую среду», — объясняет художник, добавляя, что второй важный фактор — выбор такого места, где работу не закрасят, по крайней мере, сразу.
Личность художника, который придумал граффити с лисами, остаётся загадкой даже несмотря на то, что он участвовал с ними в фестивалях и занимал призовые места. Не раскроют тайну и теперь. «На выставке будут представлены мои работы, а не сам художник», — говорит FOX.
Для выставки в «Воротах» уличный художник не переключался на новый формат специально. По его словам, напротив, идея появилась, когда накопилось некоторое количество полотен. FOX замечает, что работать на мольберте для него — привычное дело.
«Как и многие художники, я рисовал на холстах в холодное время года — когда на улице некомфортно, но можно реализовать свои идеи и дома», — рассказал он.
Тем не менее, сюжеты некоторых картин перекочевали на картины напрямую с уличных стен. Благодаря этому опыту переход в галерейное пространство не стал для художника большой проблемой: «Отличие арт-пространства от улицы есть. Но почему бы и не показать, что ты рисуешь вне улицы».
«Домашние» работы обещают быть более разнообразными. Автор, по собственному признанию, экспериментировал с материалами, цветами и сюжетами.
Вернисаж тоже планируется необычный: в день открытия выставки в «Воротах» будет играть музыка от TJ Zoolooz, записанная на аудиокассетах. FOX отмечает, что это «необычно в наше время и антуражно». Будут и стихи — с ними выступит калининградский поэт Александр Дубровский.
Кроме того, обещают интерактив, а самые везучие зрители смогут выиграть бесплатное нанесение принта.
Открытие выставки запланировано на 1 мая. Она будет работать до конца месяца, ежедневно с 9:00 до 21:00. Вход свободный.
В прошлом году лисята с популярных в Калининграде граффити оказались в центре арт-скандала.