В «Воротах» пройдёт выставка художника, который придумал знаменитые калининградские граффити с лисами

В Калининграде откроется персональная выставка уличного художника, известного под ником FOX. Именно он рисует граффити с лисами, которые давно стали частью городского пейзажа. «Клопс» поговорил с автором о творчестве и новом проекте.

«Что говорит лиса?» — так называется проект, ради которого уличный персонаж впервые покинет привычную среду и окажется в выставочном зале Закхаймских ворот.

Лис хорошо знаком калининградцам и гостям города: его изображения появляются по всей области уже больше десяти лет. Путь FOX в уличном искусстве начался ещё раньше: «Граффити меня привлекало с ранних лет, но сначала я рисовал шрифты. Только через долгое время я придумал этого персонажа и начал его рисовать на улицах города».

С годами лис эволюционировал. «Со временем начали появляться более сюжетные картинки, сами рисунки стали аккуратнее», — считает автор.

Один из секретов успеха FOX — в том, что его персонажи органично смотрятся в городе. «Люблю, когда персонаж вписывается окружающую среду», — объясняет художник, добавляя, что второй важный фактор — выбор такого места, где работу не закрасят, по крайней мере, сразу.

Личность художника, который придумал граффити с лисами, остаётся загадкой даже несмотря на то, что он участвовал с ними в фестивалях и занимал призовые места. Не раскроют тайну и теперь. «На выставке будут представлены мои работы, а не сам художник», — говорит FOX.