В Калининграде презентовали онлайн-карту, которая подскажет, какие развлечения есть в каждом из местных замков

Завершилась работа над проектом «Моя крепость» — интерактивной картой калининградских замков, которая показывает, чем можно заняться в каждом из них. Проект запустят для пользователей уже в ближайшие дни. «Клопс» побывал на презентации, которая прошла в четверг, 23 апреля, в арт-пространстве Закхаймских ворот.
«Моя крепость» — проекта фонда «Креспектива», в котором принимают участие почти все замки региона: Тапиау, Лабиау, Бальга, Бранденбург, Прейсиш-Эйлау, Рагнит и Шаакен, Нойхаузен и Вальдау. Инстербург и Рагнит ещё раздумывают.
«Мы посвятили этот проект 80-летию Калининградской области, поскольку считаем, что в этом году должно быть уделено особенное внимание культуре и истории нашего региона», — уточнили в «Креспективе».
Интерактивный гид представляет собой стилизованную карту, где отмечен каждый из замков. Нажав на любой из них, можно увидеть историческую справку, а также список активностей, которые предлагает локация.
«Мы решили, что карта кроме исторической справки обязательно должна иметь некий исторический флёр», — рассказала менеджер проектов «Креспективы» Ангелина Анишина, комментируя дизайн сайта.
Есть у карты и звуковое сопровождение: краткое описание каждого замка в особой ироничной манере записал историк и тележурналист Марк Борозна. «Мы пытались озвучить её не классическим дикторским голосом в духе «Добрый вечер, товарищи!», а привнести долю, я бы сказал, художественного хулиганства»,— объяснил он.
Дизайнер проекта Дарья Светочева уточнила, что карта специально адаптирована для мобильных устройств. Кроме того, в «Креспективе» не исключают, что со временем на сайте появится и общая афиша мероприятий. Это избавило бы туристов от необходимости искать информацию на сайтах каждого замка по отдельности.
Свои предложения высказали и гости. Например, хранительница Лабиау Анна Антропова предложила добавить на карту туристические маршруты — чтобы гостям было проще спланировать поездку и посетить за раз несколько замков, расположенных поблизости друг от друга. Возможно, маршруты будут пересекаться с «кольцами», разработанными волонтёрским проектом «Хранители руин».
Не менее важной оказалась тема логистики. Арендатор Вальдау Надежда Сорокина напомнила, что туристам важно понимать, как добираться до замков — пешком, на автомобиле или на общественном транспорте.
Авторы проекта готовы дорабатывать карту уже после запуска. Параллельно «Креспектива» собирает базу креаторов — тех, кто готов предложить замкам свои услуги. Туда вошли художники, ремесленники, музыканты, кулинарные проекты, создатели сувениров и многие другие.
«Они выступают с уже готовыми проектами. То есть мы их опросили, узнали, какой креатив они готовы предложить и с каким замком хотят сотрудничать», — объяснила Анишина.
После презентации в «Воротах» прошли встречи в формате «быстрых свиданий»: креаторы рассказывали представителям замков о своих идеях, а те признавались, каких интерактивов им не хватает.
Авторы проекта напомнили, что развитие не должно перерастать в конкуренцию. Историк Марк Борзона, например, считает, что замки слишком разные, чтобы устраивать «междуусобицы».
«Тапиау — магистерский замок, и прекрасно, что сейчас это видно. Нойхаузен остался немного в стороне и сохранил свои глубинные черты. Вальдау перестраивался, но там тоже удивительная фактура, — перечислил он. — В чём фишка Калининградской области? Наши замки можно структурировать: где-то осталось больше готики, где-то — эпохи Возрождения, где-то — барочные моменты... это просто ландшафтное роскошество».
Арендатор Шаакена Елена Бережная, напротив, отметила, что позитивное соперничество помогает проектам развиваться: «Без этого просто нельзя. Если затишье затягивает тебя в яму, у тебя мозги перестают работать. Конкуренция быть должна, но она должна быть здоровой».
Оценить интерактивы, которые предлагают в каждом из замков, и составить своё мнение пользователи смогут уже скоро — карта появится на ресурсах «Креспективы» в ближайшие дни.