В Калининградской области готовят к запуску онлайн-карту, которая посоветует, чем заняться в каждом из местных замков

В Калининградской области готовят к запуску цифровую карту «Моя крепость». Согласно замыслу авторов, интерактивный гид поможет туристам разобраться, что посмотреть в каждом из местных замков. Подробности «Клопс» рассказали в Фонде креативных индустрий «Креспектива».

Как считают авторы проекта, «Моя крепость» должна объединить историческое наследие Калининградской области — в первую очередь замки — с современными креативными практиками.

Авторы идеи объясняют: во многих из них энтузиасты разрабатывают собственные экскурсионные программы, сотрудничают с локальными мастерами и организуют различные активности. Сейчас узнать обо всех этих проектах из одного источника нельзя — только проверять каждый по отдельности.

Эту проблему и призван решить цифровой гид: благодаря ему пользователи смогут через интернет посетить любой замок и узнать, что там находится. «Мы рассматриваем замковые сооружения в качестве креативных пространств», — подчёркивают в «Креспективе».

Кроме того, планируется, что проект поможет арендаторам узнать больше о потенциальных партнёрах. Ремесленники, художники, ювелиры, стеклодувы, парфюмеры, режиссёры смогут оставить на сайте свою анкету. Если она заинтересует один из замков, с автором свяжутся. Заполнить анкету можно до 15 апреля.

Участие в проекте уже подтвердили замки Тапиау (главный партнёр проекта), Лабиау, Бальга, Бранденбург, Прейсиш-Эйлау, Рагнит и Шаакен, Нойхаузен и Вальдау. Авторы проекта не исключают, что скоро к нему присоединятся Инстербург и Гердауэн.

Проект поддержали волонтёры из движения «Хранители руин», арт-пространство «Ворота» и Калининградский союз фотохудожников. Планируется, что «Моя крепость» запустится уже 15 мая.