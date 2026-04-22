«С точки зрения моды это сейчас феерия»: Валерия записала дуэт с ИИ-певицей

Певица Валерия записала дуэт с ИИ-исполнительницей и приурочила релиз к своему дню рождения. Идею артистке подарил супруг, продюсер Иосиф Пригожин. Об этом пишет StarHit.
Песня называется по первым строчкам: «Ты — это сердце внутри, я — это голос за гранью…». Валерия представила трек 18 апреля, приурочив премьеру к своему дню рождения. По словам артистки, у неё получился двойной праздник — одновременно личный и творческий.
Композицию артистке подарил супруг Иосиф Пригожин. Он преподнёс Валерии торт с QR-кодом, по которому она смогла прослушать собственный дуэт с ИИ-артисткой Снегурочкой, созданной Сашей Комович.
Иосиф Пригожин, комментируя эксперимент, объяснил, что участие его супруги в подобном проекте связано с актуальными трендами.
«С точки зрения моды это сейчас феерия. Но все равно после этого хайпа вокруг ИИ все живое будет ещё более востребовано. Сейчас все наедятся и вернутся к живому», — заявил Пригожин.
Валерия выступит в светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в пятницу, 29 мая (6+). Со сцены прозвучат её главные хиты и песни, проверенные временем.
