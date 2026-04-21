Фестиваль «Русская музыка на Балтике»: четыре дня, четыре уникальных концерта

Фестиваль «Русская музыка на Балтике» продолжает радовать ценителей искусства! Впереди — четыре незабываемых вечера, каждый из которых откроет для вас новые грани музыки, от вселенских глубин Рахманинова до огненных ритмов Адыгеи, от органных дуэтов до встречи классики и джаза. «Вселенная Рахманинов. Во власти музыки» 6+ 25 апреля, 18:00; Калининградская филармония Камерный (расширенный до симфонического) оркестр Калининградской филармонии и блистательная пианистка Анна Ушакова приглашают в мир Сергея Рахманинова. Этот концерт — не просто исполнение, а погружение в космос великого композитора. Почему это стоит услышать? Второй фортепианный концерт Рахманинова — это музыкальная исповедь, полная страсти, драматизма и невероятной красоты. Во втором отделении вы услышите, как гений Рахманинова переосмыслил шедевры Баха, Шуберта и Чайковского, превратив их в нечто совершенно новое. Это редкая возможность почувствовать, как одна великая душа говорит с другими через века.

Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» 6+ 27 апреля, 19:00; драмтеатр К 90-летию легендарного ансамбля! Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» — это визитная карточка кавказской культуры. «Нальмэс» — это не просто танец, это история народа, рассказанная языком тела. Быстрые, как молния, и плавные, как горная река, движения, виртуозные трюки и невероятная энергетика. Вы увидите настоящее мужское воинское искусство и женскую грацию. Это праздник жизни, который заряжает энергией и оставляет неизгладимое впечатление. Уникальные хореографические композиции, исторические костюмы, более 60 артистов и колоритная музыка в исполнении национального оркестра на сцене создают невероятное настроение и дарят положительную энергетику. Концерт в рамках федеральной программы «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Вечер органных дуэтов 12+ 1 мая, 16:00; Калининградская филармония Уникальный концерт для тех, кто ищет новые созвучия. Слушателей ждёт особенная программа в исполнении Хироко Иноуэ (Япония) и Марии Гаврилюк (Калининград). В программе — произведения Дж. Раттера, А. Короткиной, Г. Мушеля, а также дуэты Сергея Рахманинова в переложении для органа в четыре руки. Рахманиновские дуэты — редчайшая жемчужина, написанная в 1891 году для двух пианистов. В органной транскрипции они звучат как небесный хор, эхом отзываясь в акустике концертного зала. Органный дуэт — явление редкое само по себе. А когда за инструментом встречаются две разные исполнительские школы — японская и российская — рождается настоящая магия. Органные дуэты звучат мощно и необычно, что делает этот концерт по-настоящему уникальным. Это мощная, объёмная музыка, которая заполняет всё пространство зала и дарит ощущение прикосновения к вечности.

Джаз и классика: юбилей трубача Вадима Эйленкрига 12+ 2 мая, 18:00; Калининградская филармония Специальная программа к юбилею одного из самых харизматичных музыкантов России! Вадим Эйленкриг объединяет свой джаз-бенд Eilenkrig Crew («Команда Эйленкрига») с Камерным оркестром Калининградской филармонии. Это смелый эксперимент на стыке жанров. Классические мелодии в джазовых аранжировках и джазовые стандарты в сопровождении струнных звучат совершенно по-новому. Вас ждут авторские композиции, виртуозные соло на трубе и та самая неповторимая атмосфера, когда академическая строгость встречается с джазовой свободой. Это музыка для души и для тела одновременно.

