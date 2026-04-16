На Орудийной женщина гуляла с собакой и случайно нашла в разрытой земле музейный экспонат

Гуляя по улицам, где идёт ремонт, важно смотреть под ноги — и не только из соображений безопасности. На Орудийной женщина нашла в разрытой земле настоящий исторический артефакт. Подробности «Клопс» рассказали в музее «Водоканала».
На участке между Аэропортной и Староорудийной идёт масштабная реконструкция: здесь обновляют проезжую часть, строят тротуары и велодорожку, параллельно перекладывая инженерные коммуникации.
Несколько дней назад вдоль разрытой улицы гуляла калининградка Ольга с собакой. Женщина обратила внимание, что из земли торчит труба, явно не современная. Не долго думая, она сфотографировала находку и сообщила о ней в музей «Водоканала».
Специалисты изучили снимок и подтвердили: труба действительно старинная, вероятно, ещё 1930-х годов. Музей связался с бригадой, которая работает на Орудийной. «Важно было действовать аккуратно: провести первичную фиксацию, задокументировать место находки, убедиться в безопасности извлечения и выполнить транспортировку в условиях, исключающих повреждения», — рассказали в «Водоканале».
Находка сразу привлекла внимание. Как объяснила «Клопс» специалист по выставочной и экспозиционной деятельности Полина Маврина, дело не только в возрасте трубы, но и в её состоянии. Она прекрасно сохранилась: отсутствует лишь небольшой фрагмент.
Для подобных артефактов это редкость: большую часть старых труб уже заменили или разрушили во время ремонтов и перестроек. В экспозиции музея, посвящённой советскому периоду, есть похожий предмет — но, конечно, помоложе.
Окончательно ценность трубы определят после очистки и консультаций со специалистами. Не исключено, что удастся обнаружить клеймо производителя, которое позволит установить место и время изготовления. После этого реставраторы займутся стабилизацией керамики, а научные сотрудники составят карточку экспоната и подготовят его к показу.
«Для нас такой подарок — не просто новый экспонат, а мост между горожанами и музеем», — отметили в «Водоканале».
После того, как находку привезли на новое место, Ольга пришла её «навестить». Экспозиционеры рассчитывают, что труба заинтересует и других гостей — не только как элемент старинной инженерной системы, но и как свидетельство того, что история порой в прямом смысле валяется под ногами.
