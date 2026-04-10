Диджей в центре танцпола и гости из Берлина: проект BX отметит своё 7-летие большой вечеринкой в «Универсале»

В калининградском клубе «Универсал» в субботу, 25 апреля, музыкальное сообщество BX отметит своё семилетие масштабной вечеринкой с международным лайнапом. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Хедлайнерами ночи станут Federico Molinari и Tagir — артисты из столицы электронной музыки — Берлина. Аргентинец Молинари — феномен современной андеграунд-сцены, бас-гитарист с классическим джазовым образованием и страстью к эмбиенту и электронике, в последние годы он сфокусировался «на создании коллекции минималистичного, игривого хауса».

«Не боясь контрастов и трипово смешивая старую школу с новыми треками, в своих диджей-сетах он выстраивает настоящую историю. Спектр звуков и эмоций, подчинённый элегантной и тонкой манере сведения, при этом ни на секунду не теряет драйва на танцполе», — пишут об исполнителе.

Тагир хорошо знаком локальной публике. Его сеты строятся на живом взаимодействии с танцполом: он свободно лавирует между хаусом, техно и минималом, добавляя этнические мотивы, вокальные элементы и плотный грув. «Его лучшее время — это закрытие, и это подтверждают Outline и Arma. Мы поддерживаем эту традицию, поэтому Тагир играет после Федерико и закрывает вечеринку», — рассказывают устроители.

Открытие вечера доверено калининградским диджеям Downmix и Bilalov.

Отдельный акцент в этом году сделан на визуальной составляющей. Организаторы готовят новую инсталляцию: чтобы изменить привычную геометрию пространства, диджей-зону переместят в центр танцпола.

«Сердце города, исторические стены — клуб «Универсал» хранит память о вечеринках и привозах из Европы, Америки и России. Мы проведём ночь здесь, чтобы создать единый купол эмоций: место, где под одной крышей встретятся новое звучание, лица, визуальный ряд и наше семилетие», — пишут о концепции события.

Начало в 22:00.