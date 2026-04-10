Вечер к 120-летию Дмитрия Шостаковича, хоровая музыка с органом и Первый концерт Чайковского: что ждёт гостей фестиваля «Русская музыка на Балтике» в апреле

6 и 7 апреля двумя грандиозными концертами Госоркестра России имени Е. Светланова под бурные овации публики Калининградская областная филармония открыла Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике».
До 9 июня слушателей ждут встречи с ансамблем народного танца Адыгеи «Нальмэс», трубачом Вадимом Эйленкригом, актёром театра и кино Сергеем Чонишвили, солистами Мариинского театра, Государственным академическим камерным оркестром России, скрипачом Павлом Милюковым, Оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема.
Вечер, посвящённый Дмитрию Шостаковичу
11 апреля, 17:00
Концерт-открытие IX Международного конкурса юных пианистов имени Д.Д. Шостаковича и фестиваля «Дни музыки Д.Д. Шостаковича в Калининграде». В программе — русская музыка, произведения самого Шостаковича, в том числе фрагменты из сюиты из музыки к кинофильму «Овод», из оперетты «Москва — Черёмушки», Танец ломового извозчика из балета «Болт» в исполнении Концертного духового оркестра филармонии (дирижёры — народный артист России Виктор Бобков и Роман Иванов).
Солисты — члены жюри Международного конкурса, среди которых калининградский пианист, заслуженный артист России Владимир Слободян и доцент кафедры концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов Светлана Коннова (фортепиано).
Интересный факт: в концерте примет участие пианист Игорь Оловников — народный артист Беларуси. Также прозвучит концерт Вадима Бибергана для гуслей звончатых — редкого гостя на современной сцене, а солировать будет лауреат международных конкурсов Иоанна Зубенко.
Хоровой вечер «О России петь»
15 апреля, 19:00
Богатство своего репертуара, в котором — обширный пласт духовной, русской, зарубежной и народной музыки, хоровые коллективы Московского городского педагогического университета по очереди продемонстрируют а капелла и в сопровождении органа Калининградской филармонии. В финале концерта два хора выйдут на сцену вместе.
Композитор, творчеству которого посвящено вторая часть концерта, заслуженный работник культуры РФ, лауреат международных конкурсов Александр Гилёв станет гостем вечера.
Интересный факт: в программе — «Праздничная месса» Гречанинова и редко исполняемые хоры на стихи Есенина и Северянина. Особое внимание привлекает цикл «О России петь» Антона Вискова, который стал своеобразным музыкальным манифестом любви к Родине.
«Музыкальная сборная России»
18 апреля, 18:00
Симфонический концерт с участием звёзд классической сцены, солистов Санкт-Петербургского Дома музыки (художественный руководитель — народный артист России Сергей Ролдугин) и Камерного оркестра и музыкантов Концертного духового оркестра филармонии под управлением Елены Толкачёвой. В программе — вдохновляющая классика.
В первой части концерта прозвучат «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина» Мусоргского, Ноктюрн из 6 пьес и Пеццо капричиозо Чайковского, Вокализ и Восточный танец Рахманинова, «Песнь менестреля» Глазунова в переложениях для виолончели с оркестром. Солист — лауреат XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского Василий Степанов (виолончель).
Интересный факт: во втором отделении Елизавета Ключерёва исполнит знаменитый Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского, который называют символом русского искусства. Именно это произведение является обязательным для пианистов на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.
Все концерты пройдут в концертном зале филармонии с уникальной акустикой. Не упустите возможность услышать музыку в исполнении лучших музыкантов России!
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящён 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, Министерства по культуре и туризму Калининградской области.
Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и Компания «ССК — Калининград»
