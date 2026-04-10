Вечер к 120-летию Дмитрия Шостаковича, хоровая музыка с органом и Первый концерт Чайковского: что ждёт гостей фестиваля «Русская музыка на Балтике» в апреле

До 9 июня слушателей ждут встречи с ансамблем народного танца Адыгеи «Нальмэс», трубачом Вадимом Эйленкригом, актёром театра и кино Сергеем Чонишвили, солистами Мариинского театра, Государственным академическим камерным оркестром России, скрипачом Павлом Милюковым, Оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Вечер, посвящённый Дмитрию Шостаковичу

11 апреля, 17:00

Концерт-открытие IX Международного конкурса юных пианистов имени Д.Д. Шостаковича и фестиваля «Дни музыки Д.Д. Шостаковича в Калининграде». В программе — русская музыка, произведения самого Шостаковича, в том числе фрагменты из сюиты из музыки к кинофильму «Овод», из оперетты «Москва — Черёмушки», Танец ломового извозчика из балета «Болт» в исполнении Концертного духового оркестра филармонии (дирижёры — народный артист России Виктор Бобков и Роман Иванов).

Солисты — члены жюри Международного конкурса, среди которых калининградский пианист, заслуженный артист России Владимир Слободян и доцент кафедры концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов Светлана Коннова (фортепиано).

Интересный факт: в концерте примет участие пианист Игорь Оловников — народный артист Беларуси. Также прозвучит концерт Вадима Бибергана для гуслей звончатых — редкого гостя на современной сцене, а солировать будет лауреат международных конкурсов Иоанна Зубенко.