4 оркестра, 2 хора, ансамбль танца из Адыгеи, звёздные солисты и актёры: в филармонии стартует фестиваль «Русская музыка на Балтике»

6 апреля открывается масштабный Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике», который в этом году посвящён 80-летию образования Калининградской области. Рассказываем подробнее о том, что ждёт слушателей.
Фестиваль «Русская музыка на Балтике-2026» — это звёздные имена: Евгений Князев, Сергей Чонишвили, Вадим Эйленкриг, Павел Милюков, Константин Емельянов, Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова, ансамбль «Нальмэс», Государственный академический камерный оркестр России.
Это яркая программа — музыка из балета «Лебединое озеро» Чайковского, Второй и Третий фортепианные концерты Рахманинова, Первый фортепианный концерт Чайковского, «Крейцерова соната» Бетховена.
6 и 7 апреля в зале филармонии выступит легендарный Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением дирижёра Дмитрия Юровского.
1. Открытие фестиваля. Концерт к юбилею оркестра
6 апреля, 19:00
Прозвучат шедевры Сергея Рахманинова: Концерт № 3 для фортепиано с оркестром и одно из самых исполняемых произведений в мире — его «Симфонические танцы». Солист — музыкант, которого называют «тихой суперзвездой», лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени П. И. Чайковского Константин Емельянов (фортепиано).
2. Евгений Князев, Дмитрий Юровский, Госоркестр России. «Лебединое озеро»
7 апреля, 19:00
Госоркестр России имени Светланова, дирижёр Д. Юровский и известный актёр, народный артист России Евгений Князев представят проект «Лебединое озеро»: музыкально-сценическую композицию, в которой звучат мелодии П. И. Чайковского, фрагменты эпической поэмы «Песнь о Нибелунгах», старинных легенд, народных немецких сказок.
Эти концерты состоятся в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».
3. Концерт-открытие конкурса, посвящённого 120-летию Д. Д. Шостаковича
11 апреля, 17:00
Программа, посвящённая Дмитрию Шостаковичу, с участием Концертного духового оркестра филармонии, солистов из Калининграда, Минска и Санкт-Петербурга.
4. Концерт хоровой музыки «О России петь»
15 апреля, 19:00
В концертном зале с уникальной акустикой выступят два хоровых коллектива «Контраст» и «Артефакт» — студенты Московского городского педагогического университета. В творческой биографии ансамблей — участие в международных и российских фестивалях и конкурсах, престижные награды от международных хоровых ассоциаций.
«Богатство своего репертуара, в котором — обширный пласт духовной, русской, зарубежной и народной музыки, хоры по очереди продемонстрируют а капелла и в сопровождении органа Калининградской филармонии. В финале концерта два хора выйдут на сцену вместе», — рассказывают организаторы.
5. Симфонический концерт «Музыкальная сборная России»
18 апреля, 18:00
Зрителей ждёт встреча с молодыми солистами классической сцены и оркестром филармонии, в программе — вдохновляющая классика: Концерт №1 для фортепиано с оркестром Чайковского, сочинения Мусоргского, Рахманинова.
На сцене — солисты Санкт-Петербургского Дома музыки (художественный руководитель — народный артист России, профессор Сергей Ролдугин), лауреат XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Василий Степанов (виолончель), Елизавета Ключерёва (фортепиано), Камерный оркестр Калининградской филармонии и музыканты Концертного духового оркестра под управлением Елены Толкачёвой.
6. «Вселенная Рахманинов. Во власти музыки»
25 апреля, 18:00
Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова, музыка Баха, Крейслера, Мендельсона, Чайковского, Шуберта, Римского-Корсакова прозвучат в исполнении пианистки Анны Ушаковой и оркестра Калининградской филармонии.
7. Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс»
27 апреля, 19:00; драмтеатр
Впервые в Калининграде с программой «90 лет. Юбилейный концерт» выступит «жемчужина Кавказа» — Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс».
«Нальмэс» переводится с адыгского языка как «драгоценный камень». И на самом деле этот ансамбль — бесценное сокровище народа, визитная карточка Республики Адыгея. Ансамбль представляет красоту и своеобразие адыгского танца. Концерт «Нальмэса» — это интересный рассказ о древнем адыгском народе, его обычаях и традициях, красочное и зрелищное событие.
8. «Джаз и классика»
2 мая, 18:00
Специальная программа к юбилею одного из самых узнаваемых и востребованных российских джазовых музыкантов, трубача Вадима Эйленкрига. Сам юбиляр, его джаз-бэнд и Камерный оркестр филармонии продемонстрируют, как можно соединить классику и джаз.
9. «Я люблю тебя, жизнь»
17 мая
Актёр театра, кино и телевидения, мастер озвучивания фильмов, диктор, телеведущий, писатель, заслуженный артист России Сергей Чонишвили представит программу «Я люблю тебя, жизнь» вместе с Камерным оркестром и солистами филармонии: Марией Гаврилюк (орган), Викторией Бобковой (меццо-сопрано) и Анной Ушаковой (фортепиано).
В литературную основу концерта легли произведения почти забытых ныне авторов, которые в своё время были широко известны — Григорьев, Бакланов, Деген, Шпаликов. Рассказы будут звучать в сопровождении бессмертных произведений великих композиторов: Перголези, Баха, Вивальди, Рахманинова.
10. Гала-концерт «Посвящение Елене Образцовой»
23 мая
В программе — лучшие образцы оперных шедевров русских и зарубежных композиторов. Их исполнят солисты Калининградской филармонии, Концертный духовой оркестр (под управлением народного артиста РФ Виктора Бобкова) и специальные гости — участники музыкальных программ Культурного центра Елены Образцовой, солисты Государственного академического Мариинского театра Оксана Шилова (сопрано), Юрий Воробьёв (бас).
11. Павел Милюков и Государственный академический камерный оркестр России
27 мая
В фестивале также примет участие один из ведущих коллективов страны — Государственный академический камерный оркестр России, солист — выдающийся музыкант современности, заслуженный артист России, лауреат множества международных музыкальных конкурсов, скрипач Павел Милюков. В этот вечер прозвучат сочинения П. И. Чайковского и знаменитая Крейцерова соната №9 для скрипки и фортепиано Бетховена, вошедшая в историю не только музыки, но и литературы.
Всего в рамках фестиваля состоится полтора десятка концертов симфонической, хоровой, камерной, оперной, народной музыки в исполнении ведущих российских солистов и коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и не только.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, Министерства по культуре и туризму Калининградской области.
Партнёр филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике».
