4 оркестра, 2 хора, ансамбль танца из Адыгеи, звёздные солисты и актёры: в филармонии стартует фестиваль «Русская музыка на Балтике»

6 апреля открывается масштабный Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике», который в этом году посвящён 80-летию образования Калининградской области. Рассказываем подробнее о том, что ждёт слушателей.

Фестиваль «Русская музыка на Балтике-2026» — это звёздные имена: Евгений Князев, Сергей Чонишвили, Вадим Эйленкриг, Павел Милюков, Константин Емельянов, Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова, ансамбль «Нальмэс», Государственный академический камерный оркестр России.

Это яркая программа — музыка из балета «Лебединое озеро» Чайковского, Второй и Третий фортепианные концерты Рахманинова, Первый фортепианный концерт Чайковского, «Крейцерова соната» Бетховена.

6 и 7 апреля в зале филармонии выступит легендарный Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением дирижёра Дмитрия Юровского.

1. Открытие фестиваля. Концерт к юбилею оркестра

6 апреля, 19:00

Прозвучат шедевры Сергея Рахманинова: Концерт № 3 для фортепиано с оркестром и одно из самых исполняемых произведений в мире — его «Симфонические танцы». Солист — музыкант, которого называют «тихой суперзвездой», лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени П. И. Чайковского Константин Емельянов (фортепиано).