«Мы получили очень тёплую обратную связь»: как художники из Светлогорска покорили малышей на московском арт-фестивале (фото)

Кроме того, в Москве состоялась премьера театра «Светлоёжики», новой детской книги, а также нескольких песен Марии Ждановой. «Мы получили очень тёплую обратную связь: некоторые дети приходили повторно, чтобы послушать сказку. В конце малыши с нежностью обнимали нашего кукольного персонажа и мечтали увидеть светлоёжиков вживую», — подчёркивают художники.

Команда «Море внутри» проводила с ребятами творческие занятия. «Дети придумывали волшебные домики для ёжиков и совершили увлекательное путешествие с Человеком‑Облаком на воздушном шаре», — рассказали участники поездки.

Результатом своей поездки команда довольна: «Артландию», организованную светлогорскими художниками, посетили более 100 юных талантов — всего за три дня работы выставки. В мастер-классах участвовали малыши из Москвы, а также из разных регионов России.

На выставке светлогорцы представили и собственный арт-объект — световую инсталляцию «Город фонариков», которую помогали создавать дети. Конечно, взрослые не могли презентовать его в одиночку — поэтому в команде «Море внутри» было трое маленьких художников.

«Новая эра в современном искусстве»

Поездка для команды «Море внутри» стала уже третьей по счёту. Проект прошёл серьёзный конкурсный отбор среди более чем 600 заявок. «В этом году была потрясающая подборка стендов и художников. Как потом выяснилось — художники прошли очень сложный кастинг и отбор. Каждый старался не просто показать своё искусство, но и отличиться от других», — рассказывают участники фестиваля.

Особенно заметным, по словам команды, стало присутствие молодёжи из разных городов России. «Были молодые художники, заряженные на успех, — отметила Москаева. — Это давало ощущение, что наступила новая эра в современном искусстве страны <...>. Чувствовался «русский код» и поиск аутентичности: многие картины были даже с оттенком ностальгии по советскому прошлому, либо уходили в древние времена».

Теперь команда уже ставит перед собой новую цель: выйти на площадку «Арт-России» как экспоненты более высокого уровня. «Этим мы будем заниматься в предстоящем году», — заключила художница.

Подготовка к лету

Ещё один важный результат поездки — подготовка к летнему фестивалю в Светлогорске. Организаторы договорились с продюсером и галеристом Асей Голубевой — летом она снова приедет в Калининградскую область.

Гостья планирует провести благотворительный аукцион в поддержку фонда «Верю в чудо», а также привезти с собой команду художников из других регионов. Предполагается, что они представят свои любимые города на партнёрских площадках фестиваля.