Художники, артисты и светлоёжики: чем удивит светлогорский фестиваль «Море внутри» в этом году

Этим летом в Светлогорске в седьмой раз пройдёт фестиваль современного искусства «Море внутри». На два дня, 8 и 9 августа, город превратится в открытую выставку с видом на Балтийское море. Чем порадует программа в этом году, «Клопс» рассказали организаторы.

Фестивальное пространство растянется от центрального спуска у «Солнечных часов» до смотровой площадки лифта «Панорама». На променаде разместят крупные инсталляции, арт-объекты, фотозоны и интерактивные площадки.

Главная тема этого года — «Мой город». Участникам предлагают рассказать о Калининградской области через личный опыт: подойдут как личные истории художников, так и профессиональные высказывания архитекторов и урбанистов.

«Фестиваль раскроет образ города-мозаики: многогранного, словно кусочки смальты, объединяющего архитектуру, природу, искусство и культуру в единое полотно времени, — рассказывает одна из организаторов фестиваля, художница Серафима Москаева. — Особое внимание будет уделено гостеприимству Светлогорска — места, где каждый гость чувствует себя своим».

Программа выстроена так, чтобы зацепить максимально широкую аудиторию. Один из центральных блоков — большая уличная галерея, в которой разместятся девять авторских проектов.

Интересных выставок в этом году запланировано немало: например, с мая по июль в области проходили пленэры, во время которых художники запечатлевали городские пейзажи. Эти работы, а также сделанный на их основе сборник открыток со стихами можно будет увидеть на выставке.