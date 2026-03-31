Художники, артисты и светлоёжики: чем удивит светлогорский фестиваль «Море внутри» в этом году

Этим летом в Светлогорске в седьмой раз пройдёт фестиваль современного искусства «Море внутри». На два дня, 8 и 9 августа, город превратится в открытую выставку с видом на Балтийское море. Чем порадует программа в этом году, «Клопс» рассказали организаторы.
Фестивальное пространство растянется от центрального спуска у «Солнечных часов» до смотровой площадки лифта «Панорама». На променаде разместят крупные инсталляции, арт-объекты, фотозоны и интерактивные площадки.
Главная тема этого года — «Мой город». Участникам предлагают рассказать о Калининградской области через личный опыт: подойдут как личные истории художников, так и профессиональные высказывания архитекторов и урбанистов.
«Фестиваль раскроет образ города-мозаики: многогранного, словно кусочки смальты, объединяющего архитектуру, природу, искусство и культуру в единое полотно времени, — рассказывает одна из организаторов фестиваля, художница Серафима Москаева. — Особое внимание будет уделено гостеприимству Светлогорска — места, где каждый гость чувствует себя своим».
Программа выстроена так, чтобы зацепить максимально широкую аудиторию. Один из центральных блоков — большая уличная галерея, в которой разместятся девять авторских проектов.
Интересных выставок в этом году запланировано немало: например, с мая по июль в области проходили пленэры, во время которых художники запечатлевали городские пейзажи. Эти работы, а также сделанный на их основе сборник открыток со стихами можно будет увидеть на выставке.
Особая часть программы — проекты, работающие с памятью. Иммерсивная инсталляция «Окна времени» предложит взглянуть на 1950, 60 и 80-е годы глазами их современников. А выставка «Типичный горожанин» представит повседневные сцены городской жизни: жесты, привычки, короткие истории.
Ещё один блок посвящён будущему. Конкурс архитектурных и урбанистических фантазий исследует, как взаимодействуют старое и новое. Участники представят макеты и инсталляции, параллельно пройдёт лекторий. Проект «Мозаичный путь» будет улучшать городскую среду: например, покажут новые решения для мозаичной лестницы в Светлогорске.
«Традиционно фестиваль собирает гостей со всей России. В этом году к нам вновь приедут художники, творцы и зрители, чтобы вместе поразмышлять о времени, памяти и красоте родного края», — рассказала Москаева.
Семьи с детьми традиционно смогут провести время со знаменитыми светлоёжиками. Организаторы обещают подготовить конкурс, мастер-классы и целую театральную постановку. Параллельно будет работать открытая художественная мастерская: дети под руководством взрослых художников поучаствуют в пленэрах и представят свои работы на берегу моря.
Фестиваль объединит разные виды искусства. В программе — кинопоказы под открытым небом, музыкально-поэтический концерт, а также большой танцевальный перформанс, в котором примут участие более ста человек. Отдельное место займёт благотворительный аукцион «Верю в чудо».
«Море внутри» проходит в Светлогорске с 2020 года. Главный принцип фестиваля — встроить искусство в городскую и природную среду. Приём заявок открыт до 1 мая, участие бесплатное.
