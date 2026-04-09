«Прекрасная акустика»: хранители кирхи в Озёрске ищут музыкантов, которые помогут превратить памятник в концертную площадку

Из старинной кирхи в Озёрске хотят сделать концертную площадку. Сейчас хранители вовсю ищут музыкантов, которые заинтересованы в сотрудничестве. О планах «Клопс» рассказал активист Андрей Елизаров.

Бывшей кирхой Даркемена владеет Черняховская епархия РПЦ. В начале прошлой осени памятник передали в пользование группе энтузиастов из общественно-культурного центра «Крупорушка». Волонтёры занимаются развитием двух площадок: кирхи и самого ОКЦ, расположенного в особняке Ульриха Вихарда на Черняховского, 10.

«По состоянию на апрель 2026 года продолжаем силами активистов развивать проект, — рассказал Елизаров и добавил, что зимой работать было непросто: много сил и ресурсов уходило на то, чтобы просто отапливать помещения.

Тем не менее, несмотря на суровую погоду, культурная жизнь в «Крупорушке» не остановилась: там проходили тематические встречи и ярмарки местных ремесленников. Состоялся даже выездной пленэр с участием калининградских фотографов и художников. Его итогом станет выставка, которая откроется в Озёрске 18 апреля.