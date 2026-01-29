«Мы сами творили своё волшебство»: калининградская певица сняла клип на песню Queen на фоне красот Озёрска (видео)

Певица Любовь Brionia (Бриания) из Калининградской области сняла необычный клип на песню Queen. Съёмочной площадкой стали живописные места вокруг Озёрска. Подробностями с «Клопс» поделилась сама исполнительница.
Подготовка к Queen
Идея родилась ещё десять лет назад, когда Любовь, тогда начинающий преподаватель вокала, предложила поставить хор на песню Queen. «Я обрадовалась, но сразу отмела мысль: рано, — вспоминает она. — Ресурса не хватало, проект был слишком серьёзный».
Девушка снова вспомнила об этой идее в 2024 году, наблюдая за морской гладью. А потом — ещё раз, в мае 2025-го. И теперь всё сложилось.
Одна из учениц Любови пригласила её в поездку по Калининградской области. Девушки посетили культурное пространство «Крупорушка» в Озёрске и расположенную там же кирху Паттерсвальде. Именно тогда Brionia решила, что пришло время наконец воплотить идею: собрать большой хор и снять клип на песню Somebody To Love.
«Лёд тронулся»
Клип снимали летом 2025 года. «Конец июля. Лёд тронулся», — описывает Brionia начало съёмок. Режиссёром клипа выступила сама девушка.
В проекте участвовали более 20 человек, включая как опытных вокалистов, так и тех, кто пел впервые. Подготовка не заняла много времени: три живые репетиции, разработка сценария с прописанными партиями и общим стилем съёмки — готово.
«За шесть часов мы отсняли весь материал, буквально на одном дыхании, — рассказывает режиссёр.
Мы не ждали чудес, мы сами творили своё волшебство».
Главная особенность клипа, по мнению авторов, — внимание к единству человека и природы, а также культурному наследию региона. В кадре показаны исторические кирхи Калининградской области, гармонично вплетённые в пейзажи.
Brionia подчёркивает, что проект был некоммерческим. Создатели хотели дать всем желающим возможность спеть, даже несмотря на отсутствие опыта. Была и другая цель: показать, как человек может взаимодействовать с природой, и обратить внимание на архитектурное наследие области.
«Мы жили одной идеей и двигались в одном направлении. Это было время настоящих чудес», — заключила Любовь.
Осенью состоялась премьера клипа, который экс-солист группы Oomph! снял в Калининградской области.