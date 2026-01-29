«Мы сами творили своё волшебство»: калининградская певица сняла клип на песню Queen на фоне красот Озёрска (видео)

Певица Любовь Brionia (Бриания) из Калининградской области сняла необычный клип на песню Queen. Съёмочной площадкой стали живописные места вокруг Озёрска. Подробностями с «Клопс» поделилась сама исполнительница.

Подготовка к Queen

Идея родилась ещё десять лет назад, когда Любовь, тогда начинающий преподаватель вокала, предложила поставить хор на песню Queen. «Я обрадовалась, но сразу отмела мысль: рано, — вспоминает она. — Ресурса не хватало, проект был слишком серьёзный».

Девушка снова вспомнила об этой идее в 2024 году, наблюдая за морской гладью. А потом — ещё раз, в мае 2025-го. И теперь всё сложилось.

Одна из учениц Любови пригласила её в поездку по Калининградской области. Девушки посетили культурное пространство «Крупорушка» в Озёрске и расположенную там же кирху Паттерсвальде. Именно тогда Brionia решила, что пришло время наконец воплотить идею: собрать большой хор и снять клип на песню Somebody To Love.