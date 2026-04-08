«Ты грустишь», «Часики» и новые хиты: в Светлогорске пройдёт сольный концерт певицы Валерии

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в пятницу, 29 мая, пройдёт певицы Валерии. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Народная артистка России, выпускница Гнесинского института и многократный лауреат ключевых музыкальных премий, Валерия за годы карьеры вышла далеко за пределы отечественной эстрады. В её биографии — выступления на мировых площадках вроде Royal Albert Hall и Apollo Theatre, сотрудничество с Робином Гиббом, гастроли с Simply Red и дуэты с Патрисией Каас. Кроме того, Валерия остаётся единственной российской артисткой, появившейся на обложке Billboard.

За десятилетия на сцене певица сформировала репертуар, который не теряет актуальности и сегодня. В числе главных хитов артистки — «Часики», «Нежность моя», «Таю», «Была любовь», «Маленький самолёт», «Исцелю», а также песня «Ты грустишь», созданная в дуэте со Стасом Пьехой.

Начало концерта в 19:00.