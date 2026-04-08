«Подлежит восстановлению»: башню Бисмарка в Черняховске планируют признать объектом культурного наследия

Разрушающуюся башню Бисмарка в Черняховске планируют включить в реестр объектов культурного наследия. Эксперты сочли, что здание «подлежит восстановлению». Проект соответствующего указа подготовила Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

Башня Бисмарка на улице Шептуна, 26, официально признана выявленным объектом культурного наследия. В декабре прошлого года эксперты подтвердили, что она достойна стать полноценным памятником.

Причина в том, что здание относится к редкому типу мемориальных башен начала XX века. В Калининградской области таких две: под Черняховском и под Неманом.

Служба охраны памятников обратила внимание, что черняховская башня удачно расположена. Она находится недалеко от других значимых достопримечательностей: замка и конезавода «Георгенбург», а также старинного поместья Альтхоф-Инстербург с парком.

«Транспортная доступность и местоположение памятника вблизи значимых объектов культурного наследия определяет его ценность с точки зрения формирования историко-культурной среды», — говорится в проекте приказа.

Сейчас башня сильно повреждена: каменная облицовка стен и лестница внутри сохранились лишь частично. «Верхняя часть сооружения (четвёртый уровень) разрушена, подлежит восстановлению», — считают эксперты.

Если башню включат в реестр, у неё появится постоянная юридическая защита. В границах памятника будет запрещено любое строительство, земляные работы и хозяйственная деятельность, которая может навредить сооружению. Разрешены будут только работы по сохранению.

В конце XIX — начале XX века Отто фон Бисмарк, первый рейхсканцлер Германской империи, был очень популярен в немецком обществе. В его честь в различных городах возводили памятники и мемориальные сооружения — в том числе так называемые башни Бисмарка. Сооружение под Инстербургом задумали в 1908 году — инициатива принадлежала владельцу дворянского имения Рихарду Вагнеру. После создания специального комитета и сбора пожертвований было выбрано место на возвышенности над долиной реки Инстер. Проект башни разработал местный архитектор Теодор Шлихтинг. Строительство началось в июне 1913 года. Над ним работал каменщик Эмиль Кадерайт, и справился он всего за три месяца — башню открыли 7 сентября 1913 года. Во время боевых действий 1944 года сооружение получило незначительные повреждения, но в послевоенный период его забросили. В 2011 году был начат проект реставрации, однако и его не реализовали. В 2018 году обрушилась верхняя часть башни.