Эксперты занялись судьбой «Башни Бисмарка», которая разрушается под Черняховском

Эксперты подтвердили, что «Башня Бисмарка» в Черняховске заслуживает включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующий документ опубликовали на сайте региональной службы ОКН.

Старинное здание находится на улице А. Шептуна, 26. Оно стоит на участке площадью 14 550 м2 — это муниципальная земля, предназначенная для обслуживания башни.

Само здание было построено а 1913 году. «Башня Бисмарка» — квадратное в плане трёхуровневое сооружение со скруглёнными углами. Первоначальная высота составляла 15 метров, однако сейчас верхний уровень утрачен и не подлежит восстановлению.

Наружные стены выполнены из необработанного природного камня с забутовкой, внутренние — из красного керамического кирпича. На окнах частично сохранились наружные отливы, а в одном месте — старинное металлическое заполнение.

Вход расположен по центру южного фасада и оформлен стрельчатым проёмом. Над ним установлена каменная плита с надписью «Bismarck».