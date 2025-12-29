Эксперты занялись судьбой «Башни Бисмарка», которая разрушается под Черняховском

Эксперты подтвердили, что «Башня Бисмарка» в Черняховске заслуживает включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующий документ опубликовали на сайте региональной службы ОКН.
Старинное здание находится на улице А. Шептуна, 26. Оно стоит на участке площадью 14 550 м2 — это муниципальная земля, предназначенная для обслуживания башни.
Само здание было построено а 1913 году. «Башня Бисмарка» — квадратное в плане трёхуровневое сооружение со скруглёнными углами. Первоначальная высота составляла 15 метров, однако сейчас верхний уровень утрачен и не подлежит восстановлению.
Наружные стены выполнены из необработанного природного камня с забутовкой, внутренние — из красного керамического кирпича. На окнах частично сохранились наружные отливы, а в одном месте — старинное металлическое заполнение.
Вход расположен по центру южного фасада и оформлен стрельчатым проёмом. Над ним установлена каменная плита с надписью «Bismarck».
Внутри башни располагалась маршевая лестница с бетонными пролётами. До наших дней она сохранилась не полностью.
Сейчас здание сильно повреждено:
- полностью обрушен верхний уровень башни, включая смотровую площадку и конструкцию для зажигания огня;
- частично утрачена каменная облицовка наружных стен;
- внутренняя лестница сохранилась лишь фрагментами.
Власти прежде не утверждали границы территории этого объекта. Эксперт рекомендовал закрепить за башней 517 м2 охраняемой земли.
Специалист-историк также подтвердил, что здание относится к редкому типу мемориальных башен начала XX века. Это единственное сооружение подобного типа в Черняховском районе и одно из двух сохранившихся в регионе (второе находится под Неманом). С учётом этого, «Башню Бисмарка» предложили признать памятником муниципального значения.
В конце XIX — начале XX века Отто фон Бисмарк, первый рейхсканцлер Германской империи, был очень популярен в немецком обществе. В его честь в различных городах возводили памятники и мемориальные сооружения — в том числе так называемые башни Бисмарка. Сооружение под Инстербургом задумали в 1908 году — инициатива принадлежала владельцу дворянского имения Рихарду Вагнеру. После создания специального комитета и сбора пожертвований было выбрано место на возвышенности над долиной реки Инстер. Проект башни разработал местный архитектор Теодор Шлихтинг. Строительство началось в июне 1913 года. Над ним работал каменщик Эмиль Кадерайт, и справился он всего за три месяца — башню открыли 7 сентября 1913 года. Во время боевых действий 1944 года сооружение получило незначительные повреждения, но в послевоенный период его забросили. В 2011 году был начат проект реставрации, однако и его не реализовали. В 2018 году обрушилась верхняя часть башни.
В Калининградской области появились новые официально признанные объекты культурного наследия.