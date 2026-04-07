Шанс заглянуть за кулисы: в апреле в Калининграде будет работать выставка театральных декораций и костюмов

Отдельные разделы на выставке посвящены постановкам «Вещи», «Вроде легче», «Дыры» и «Человек в закрытой комнате». Ещё один специальный блок занимает коллекция костюмов, созданных в разное время. Тут есть вещи и из «Смертельного номера», поставленного в 2018 году, и из идущих сегодня «Дыр». Здесь же представлены материалы из постановок «Чёрная пурга» и «Живите вечно».

Музей открылся скромно, без специальной церемонии: вернисаж совпал с повторным показом премьерного спектакля «Дверь закрой». В коллективе объясняют: разговор со зрителем всегда важнее формальностей. По сути, это стало продолжением театрального действия — за пределами зала.

Особенность выставки в том, что здесь нет витрин: предметы разрешается трогать и даже брать в руки, рассматривая детали. «Часть этих спектаклей до сих пор в репертуаре, так что можно сначала посмотреть экспозицию, а потом увидеть всё это уже на сцене», — отметили в театре.

На выставке зрители также смогут узнать и об истории спектаклей. Рядом с экспонатами размещены факты о работе над постановками, истории их рождения — и неожиданные подробности о том, через что пришлось пройти команде в процессе.

Отдельный стенд посвящён людям, работающим в «Акт.Опусе». Здесь вывешены портреты актёров, администраторов и всех, кто причастен к жизни труппы. В коллективе подчёркивают, что это важный жест: театр всегда подчёркивал свою коллективную природу.

Выставка в Доме молодёжи работает с 5 по 20 апреля включительно.

«Акт.Опус» — единственный в Калининграде театр современной драмы. Он был основан Катериной Саган в 2016 году на базе муниципального учреждения, а с 2019 года работает независимо. Театр принципиально обращается к новой драме, в основном к современным российским авторам и драматургам. В 2025 году «Акт.Опус» занял первое место в номинации «Масштабирование» на премии фонда креативных индустрий «Креспектива».