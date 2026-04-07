На Комсомольской станут памятниками два дома, чьих жильцов в прошлом разделяли 200 метров и социальная пропасть

На Комсомольской улице в Калининграде немало старинных домов. Два из них стояли по соседству — но жили в них совершенно разные люди. Теперь эти «контрастные» здания предлагают признать памятниками — акты опубликованы на сайте региональной службы ОКН.
Два потенциальных памятника
Современная Комсомольская была построена в конце XIX века. В 1900 году её переименовали в честь прусской королевы Луизы — что и логично, ведь район был очень красив. Изначально здесь строили только виллы, и лишь потом на свободных участках стали появляться многоквартирные дома.
Около десятка зданий на улице сейчас уже признано памятниками — в том числе Здание Восточно-Прусского учебного заведения для слепых (№95-95А). Теперь эксперты предложили обратить внимание ещё на два дома: №14-14а и № 26.
Оба здания, согласно документам, ценны с точки зрения истории и архитектуры — и по отдельности, и как часть старинной застройки. Но самое интересное — это, конечно, их жильцы.
Пастор, профессор и вдова
В 1941 году дом № 14-14а принадлежал вдове Хенне Киндор. Она жила тут же, на третьем этаже, а остальные квартиры сдавала внаём. Управляющим у неё был Карл Шписс, которому приходилось довольно далеко ездить на работу — мужчина жил в районе нынешней Лазаретной улицы. Квартиры у вдовы Киндор снимали чиновники, чиновники из разных сфер, пастор и даже один профессор.
У дома №26 в начале сороковых был другой владелец — Вилли Пол. Он квартировал по соседству, на той же улице. Почему владелец дома не обосновался в собственных стенах, история умалчивает: возможно, ему принадлежало несколько зданий на Луизеналлее.
Зато эксперты установили, на что он жил: свои десять квартир Вилли Пол тоже сдавал. Контингент, правда, у него был другой: служащие, рабочие и вдовы. Это позволяет предположить, что дом №26 считался менее роскошным — пусть и находился совсем рядом.
Не исключено, что это было связано с возрастом: дом №26 возвели в конце XIX века, тогда как его более молодой сосед появился на Луизеналлее не раньше 1914 года.
В остальном дома не слишком отличались. В каждом было по три этажа и несколько четырёх- или пятикомнатных квартир. Архитекторы хотели избежать ассоциаций с доходными домами, которыми оба строения по сути являлись, поэтому старались украсить фасады: например, с помощью изящных ризалитов.
Оба здания выделялись балконами. Дому №14 достались также штукатурные рельефы в виде подков на фасаде. Его «старший» сосед украсился особой кладкой и обрамлениями окон из красного керамического кирпича.
А что сейчас?
Время не пощадило этот район. Дому №14 не повезло особенно: сначала строение пострадало во время войны, а потом оказалось, что его фотографий до 1945 года не существует. Восстанавливать здание пришлось, опираясь на план подвала от 1981 года.
Но, хотя эксперты не знают, как именно выглядел дом №14, нет сомнений, что до наших дней он дошёл изменившимся. Перестроили крышу: понизили конёк, убрали щипцы и фронтоны. Часть окон заложили, двери поменяли, а внутри вместо исторических лестниц поставили бетонные.
Дом №26 тоже стал выглядеть иначе: крыша понизилась, изменилось расположение дверей и окон, а с одного из ризалитов исчез импост-полуколонна.
В обоих зданиях после войны сделали перепланировку. Сейчас они по-прежнему являются жилыми. В одном доме находится 31 квартира, в другом — 10, плюс три технических помещения.
В начале 2026 года оба дома прошли государственную историко-культурную экспертизу. Специалисты выдали положительные заключения: теперь здания должны включить в реестр объектов культурного наследия местного значения.
Это значит, что дома нельзя будет сносить или перестраивать, а также вести рядом опасные земляные или строительные работы. Хозяйственная деятельность также не должна будет противоречить требованиям сохранности.
Границы территории для обоих домов уже были утверждены в 2022 году. Теперь, когда получены положительные заключения экспертов, вопрос за формальным включением в реестр.
