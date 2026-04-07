«Мораль не должна быть высказана в лоб»: детская писательница из Калининграда — о школьных байках, стихах и графоманах

В багаже калининградки Екатерины Смолевой семь книг. Как минимум половина их — для детей. О том, как сочинять стихи, искать общий язык с малышами и избегать нравоучений, писательница рассказала в интервью «Клопс».
Впервые подержать в руках собственную книгу Екатерине удалось ещё в нулевых — это был сборник стихотворений. Писательница тогда жила в Бурятии, где выиграла литературную премию. Правда, приз выдали не деньгами — их сразу передали в издательство, чтобы напечатать сборник. «Можно сказать, что это был грант на книжку», — вспоминает автор.
Этот сборник долго оставался единственным. Вторая книга Екатерины Смолевой увидела свет уже в 2020 в Калининграде — и это тоже был поэтический сборник. Поначалу, вспоминает писательница, она и не думала сочинять что-то для детей.
«Я всегда писала стихи — обычную лирику. И никогда не считала себя детским автором, — рассказывает Екатерина. — Многие начинают писать для малышей, когда у них появляются свои дети, но на меня даже это никак не повлияло.
У меня было, может быть, полторы сказки, которые я рассказывала старшей дочке перед сном. И всё!»
Систематически писать для детей Екатерина начала позже, когда познакомилась с редакцией калининградского журнала «Мурр+»:
«Первое время я просто приходила на собрания, слушала, сама какое-то мнение могла высказать. Но это настолько затягивает… А смогу ли я так? А может, и я что-то напишу?»
Чутьё не обмануло: истории для детей тоже начали получаться. Сегодня, признаётся Екатерина, почти в каждом номере журнала есть её тексты: иногда стихи, а иногда и рассказы. «Учитывая, что там всего четыре номера в год, это не очень сложно», — улыбается писательница.
Публикуется Екатерина не только в детских журналах — есть и книги: «Хомяк ни при чём», «Молокот и Малокот», «Новая жизнь девочки Светы». Для взрослых она тоже пишет: например, есть два сборника повестей и рассказов, куда вошли работы ещё четверых калининградских писателей: «Анонимка» и «ПрозаLIVE».
Где детскому писателю брать вдохновение? Екатерина Смолева признаётся: нередко она черпает сюжеты из жизни своих дочерей — Саши и Ани.
«У меня очень тёплые отношения с обеими, и они всегда делились какими-то радостями, горестями, школьными приколами. В основу первых рассказов ложился этот... документальный опыт. Однажды, например, Аня с подругой на уроке заваривали лапшу. Теперь это мой хит!» — вспоминает автор.
Я спросил встревоженно:
— Витька, ты дурак?!
В школе не положено
Делать доширак!
В школе есть столовая,
Комплексный обед.
Хочешь, лучше плова я
Принесу тебе?
Я вот обожаю суп,
Кашу с молоком.
Спрячь в рюкзак, пожалуйста,
Термос с кипятком!
Слушай, по-хорошему,
Это не игра —
В животе от дошика
Может стать дыра.
Да не лезь ты с ложкою,
Я не буду, ну!..
Разве что… немножко я…
У тебя нюхну…
…Эх, лапша кудрявая,
Жгучая вода!
Пропадай, душа моя,
Раз и навсегда.
Один из таких рассказов — «Снегирь». Там юная героиня слишком быстро справилась с заданием на уроке рисования, а замещающий учитель изо всех сил старался придумать, как бы потянуть время. Этот случай, по словам Екатерины, попал на страницы книжки почти без изменений — потому что очень позабавил её домашних.
Обижаются ли девочки, что их приключения попадают на страницы книг? Наоборот! Писательница вспоминает: девочки всегда гордились тем, что помогают маме писать.
Теперь они уже почти стали взрослыми, но «руку на пульсе» всех детских проблем писательница держит по-прежнему: благодаря встречам с юными читателями.
Когда рассказываешь, какие истории стоят за стишками, ребятишки сразу начинают кричать: а про меня, напишите про меня! — делится Екатерина.
— Однажды на встрече я что-то пошутила по поводу оценок, а они мне заявляют: «Нам на пятёрки учиться не надо. У нас Марк есть — он у нас за всех уроки делает и руку сам поднимает». Ну как о таком не написать?»
Нам с Марком просто повезло,
Такое облегченье!
Он знает, где берут стекло
И как пекут печенье,
Какого цвета плексиглас
И что такое «втуне»,
Он список книг за пятый класс
Прочёл уже в июне!
Долой бессмысленный зубрёж,
Ведь Марк не дремлет: ну-ка!
Его чуть-чуть под партой пнёшь —
И он поднимет руку!
Когда ума полна сума,
Не грех и поделиться!
Надеюсь, не устанет Марк
Один за нас учиться.
Одни сюжеты становятся поэзией, а другие — прозой. Екатерина признаётся, что осознанным этот выбор не бывает: «Оно само возникает, очень спонтанно».
Иногда вдохновением становится что-то совсем случайное — например, даже чужие строчки. «Буквально на прошлой неделе листала ленту «ВКонтакте» и увидела публикацию из одного детского журнала — говорит писательница. — Меня заинтересовало начало. Открываю — а там просто «Война и мир». Я уже угадываю развитие событий, про что там, какая шутка, какой финал... Дочитала — а шутки-то и нет, просто очень-очень длинное и нудное описание. Но поздно, я-то идею уже родила! Что тут поделать, пришлось написать про это свой стишок».
Рецепт же был совсем простой,
Понятный и короткий!
Возьмём яйцо, муки грамм сто,
Кефир и сковородку.
Добавим сахара чуток,
Смешаем энергично,
И будет торт, взаправду — торт,
Отличный, необычный!
Кривится Васька: «Ешь один».
Свисает с блюда пузом
Кривой горелый клёклый блин,
Раскисший как медуза.
Смеётся в мойке целый шкаф
Изгвазданной посуды...
Пожалуй, с кремом я пока
И пробовать не буду.
В её текстах действительно всегда заметно стремление к юмору, но недаром в числе любимых авторов — Барто и Михалков. То ли натура такова, то ли даёт себя знать педагогическое образование, но от мысли, что книжки детей должны и чему-то учить, писательница не открещивается.
«Некий дидактизм мне присущ, — честно признаётся она.
Но я стараюсь, чтобы мораль, коль скоро она есть, не была высказана в лоб».
Детские классики XX века для Екатерины — образец. Прежде всего потому, что эти книги открываются и служат любому читателю, сколько бы лет ему не исполнилось.
«У Астрид Линдгрен есть книжка «Мы — на острове Сальткрока», — вспоминает она. — И там герои нескольких возрастов: отец, его дочь-студентка, дети-подростки и младший сын, дошкольник. Так вот, когда я первый раз её взяла, мне было восемь лет, я читала это как книжку про Пелле. В 12-13 лет — про его братьев, Юхана и Никласа. В 20 — про старшую сестру Малин. А сейчас — это книжка про их отца. Ну, или про всех сразу. Но она всё равно со мной».
К современным детским книжкам писательница относится строже: считает, что в литературный поток попадает немало графоманов — или тех, кто просто не следит за качеством собственных текстов.
Есть хорошие авторы, но есть и совершенная чепуха, беспомощная и скучная».
Отличать качественные книги от плохих, считает Екатерина — это задача родителей: «Ребёнок падок на всё яркое, всё заметное. Вряд ли он сам заметит дурновкусие».
К хорошим авторам писательница относит, например, современных поэтов Артура Гиваргизова, Андрея Усачёва, Дмитрия Сиротина, Олега Григорьева. А другим своим важным ориентиром считает создателей журнала «Трамвай», которые восхищали её ещё в 90-е: Марину Москвину, Тима Собакина, Григория Остера.
Найти книги самой Екатерины Смолевой в Калининграде нетрудно: многие из них есть в городских библиотеках. Новинка — сборник 2025 года «Хомяк ни при чём» — скоро появится там же.
Калининградский врач собрал в одной книге всю историю медицины Восточной Пруссии.