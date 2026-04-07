«Мораль не должна быть высказана в лоб»: детская писательница из Калининграда — о школьных байках, стихах и графоманах

В багаже калининградки Екатерины Смолевой семь книг. Как минимум половина их — для детей. О том, как сочинять стихи, искать общий язык с малышами и избегать нравоучений, писательница рассказала в интервью «Клопс».

Впервые подержать в руках собственную книгу Екатерине удалось ещё в нулевых — это был сборник стихотворений. Писательница тогда жила в Бурятии, где выиграла литературную премию. Правда, приз выдали не деньгами — их сразу передали в издательство, чтобы напечатать сборник. «Можно сказать, что это был грант на книжку», — вспоминает автор.

Этот сборник долго оставался единственным. Вторая книга Екатерины Смолевой увидела свет уже в 2020 в Калининграде — и это тоже был поэтический сборник. Поначалу, вспоминает писательница, она и не думала сочинять что-то для детей.

«Я всегда писала стихи — обычную лирику. И никогда не считала себя детским автором, — рассказывает Екатерина. — Многие начинают писать для малышей, когда у них появляются свои дети, но на меня даже это никак не повлияло.

У меня было, может быть, полторы сказки, которые я рассказывала старшей дочке перед сном. И всё!»

Систематически писать для детей Екатерина начала позже, когда познакомилась с редакцией калининградского журнала «Мурр+»:

«Первое время я просто приходила на собрания, слушала, сама какое-то мнение могла высказать. Но это настолько затягивает… А смогу ли я так? А может, и я что-то напишу?»

Чутьё не обмануло: истории для детей тоже начали получаться. Сегодня, признаётся Екатерина, почти в каждом номере журнала есть её тексты: иногда стихи, а иногда и рассказы. «Учитывая, что там всего четыре номера в год, это не очень сложно», — улыбается писательница.