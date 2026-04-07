Статья

«Мораль не должна быть высказана в лоб»: детская писательница из Калининграда — о школьных байках, стихах и графоманах

15:52
Автор:
Литература
Фото: «Клопс»

В багаже калининградки Екатерины Смолевой семь книг. Как минимум половина их — для детей. О том, как сочинять стихи, искать общий язык с малышами и избегать нравоучений, писательница рассказала в интервью «Клопс». 

Впервые подержать в руках собственную книгу Екатерине удалось ещё в нулевых — это был сборник стихотворений. Писательница тогда жила в Бурятии, где выиграла литературную премию. Правда, приз выдали не деньгами — их сразу передали в издательство, чтобы напечатать сборник. «Можно сказать, что это был грант на книжку», — вспоминает автор. 

Этот сборник долго оставался единственным. Вторая книга Екатерины Смолевой увидела свет уже в 2020 в Калининграде — и это тоже был поэтический сборник. Поначалу, вспоминает писательница, она и не думала сочинять что-то для детей. 

«Я всегда писала стихи — обычную лирику. И никогда не считала себя детским автором, — рассказывает Екатерина. — Многие начинают писать для малышей, когда у них появляются свои дети, но на меня даже это никак не повлияло. 

У меня было, может быть, полторы сказки, которые я рассказывала старшей дочке перед сном. И всё!»

Систематически писать для детей Екатерина начала позже, когда познакомилась с редакцией калининградского журнала «Мурр+»:

«Первое время я просто приходила на собрания, слушала, сама какое-то мнение могла высказать. Но это настолько затягивает… А смогу ли я так? А может, и я что-то напишу?» 

Чутьё не обмануло: истории для детей тоже начали получаться. Сегодня, признаётся Екатерина, почти в каждом номере журнала есть её тексты: иногда стихи, а иногда и рассказы. «Учитывая, что там всего четыре номера в год, это не очень сложно», — улыбается писательница.

Фото: «Клопс»

Публикуется Екатерина не только в детских журналах — есть и книги: «Хомяк ни при чём», «Молокот и Малокот», «Новая жизнь девочки Светы». Для взрослых она тоже пишет: например, есть два сборника повестей и рассказов, куда вошли работы ещё четверых калининградских писателей: «Анонимка» и «ПрозаLIVE». 

Где детскому писателю брать вдохновение? Екатерина Смолева признаётся: нередко она черпает сюжеты из жизни своих дочерей — Саши и Ани.

«У меня очень тёплые отношения с обеими, и они всегда делились какими-то радостями, горестями, школьными приколами. В основу первых рассказов ложился этот... документальный опыт. Однажды, например, Аня с подругой на уроке заваривали лапшу. Теперь это мой хит!» — вспоминает автор.

Читать стихотворение   

Я спросил встревоженно:
— Витька, ты дурак?!
В школе не положено
Делать доширак!

В школе есть столовая,
Комплексный обед.
Хочешь, лучше плова я
Принесу тебе?

Я вот обожаю суп,
Кашу с молоком.
Спрячь в рюкзак, пожалуйста,
Термос с кипятком!

Слушай, по-хорошему,
Это не игра —
В животе от дошика 
Может стать дыра.

Да не лезь ты с ложкою,
Я не буду, ну!..
Разве что… немножко я…
У тебя нюхну…

…Эх, лапша кудрявая,
Жгучая вода!
Пропадай, душа моя,
Раз и навсегда.

Один из таких рассказов — «Снегирь». Там юная героиня слишком быстро справилась с заданием на уроке рисования, а замещающий учитель изо всех сил старался придумать, как бы потянуть время. Этот случай, по словам Екатерины, попал на страницы книжки почти без изменений — потому что очень позабавил её домашних. 

Обижаются ли девочки, что их приключения попадают на страницы книг? Наоборот! Писательница вспоминает: девочки всегда гордились тем, что помогают маме писать.

Родители часто присылают писательнице фотографии читающих её книжки ребят. Фото из личного архива Екатерины Смолевой

Теперь они уже почти стали взрослыми, но «руку на пульсе» всех детских проблем писательница держит по-прежнему: благодаря встречам с юными читателями

Когда рассказываешь, какие истории стоят за стишками, ребятишки сразу начинают кричать: а про меня, напишите про меня! — делится Екатерина. 

— Однажды на встрече я что-то пошутила по поводу оценок, а они мне заявляют: «Нам на пятёрки учиться не надо. У нас Марк есть — он у нас за всех уроки делает и руку сам поднимает». Ну как о таком не написать?»

Читать стихотворение   

Нам с Марком просто повезло,
Такое облегченье!
Он знает, где берут стекло
И как пекут печенье,

Какого цвета плексиглас
И что такое «втуне»,
Он список книг за пятый класс
Прочёл уже в июне!

Долой бессмысленный зубрёж,
Ведь Марк не дремлет: ну-ка!
Его чуть-чуть под партой пнёшь —
И он поднимет руку!

Когда ума полна сума,
Не грех и поделиться!
Надеюсь, не устанет Марк
Один за нас учиться.

Одни сюжеты становятся поэзией, а другие — прозой. Екатерина признаётся, что осознанным этот выбор не бывает: «Оно само возникает, очень спонтанно». 

Иногда вдохновением становится что-то совсем случайное — например, даже чужие строчки. «Буквально на прошлой неделе листала ленту «ВКонтакте» и увидела публикацию из одного детского журнала — говорит писательница. — Меня заинтересовало начало. Открываю — а там просто «Война и мир». Я уже угадываю развитие событий, про что там, какая шутка, какой финал... Дочитала — а шутки-то и нет, просто очень-очень длинное и нудное описание. Но поздно, я-то идею уже родила! Что тут поделать, пришлось написать про это свой стишок».

Читать стихотворение   

Рецепт же был совсем простой, 
Понятный и короткий!
Возьмём яйцо, муки грамм сто, 
Кефир и сковородку.  

Добавим сахара чуток,
Смешаем энергично, 
И будет торт, взаправду — торт, 
Отличный, необычный!  

Кривится Васька: «Ешь один». 
Свисает с блюда пузом
Кривой горелый клёклый блин, 
Раскисший как медуза.  

Смеётся в мойке целый шкаф
Изгвазданной посуды... 
Пожалуй, с кремом я пока 
И пробовать не буду.

Фото из личного архива Екатерины Смолевой

В её текстах действительно всегда заметно стремление к юмору, но недаром в числе любимых авторов — Барто и Михалков. То ли натура такова, то ли даёт себя знать педагогическое образование, но от мысли, что книжки детей должны и чему-то учить, писательница не открещивается.

«Некий дидактизм мне присущ, — честно признаётся она. 

Но я стараюсь, чтобы мораль, коль скоро она есть, не была высказана в лоб». 

Детские классики XX века для Екатерины — образец. Прежде всего потому, что эти книги открываются и служат любому читателю, сколько бы лет ему не исполнилось.  

«У Астрид Линдгрен есть книжка «Мы — на острове Сальткрока», — вспоминает она. — И там герои нескольких возрастов: отец, его дочь-студентка, дети-подростки и младший сын, дошкольник. Так вот, когда я первый раз её взяла, мне было восемь лет, я читала это как книжку про Пелле. В 12-13 лет — про его братьев, Юхана и Никласа. В 20 — про старшую сестру Малин. А сейчас — это книжка про их отца. Ну, или про всех сразу. Но она всё равно со мной».

Открытие дней литературы в Кафедральном соборе | Фото из личного архива Екатерины Смолевой
Открытие дней литературы в Кафедральном соборе. Фото из личного архива Екатерины Смолевой

К современным детским книжкам писательница относится строже: считает, что в литературный поток попадает немало графоманов — или тех, кто просто не следит за качеством собственных текстов. 

Есть хорошие авторы, но есть и совершенная чепуха, беспомощная и скучная».

Отличать качественные книги от плохих, считает Екатерина — это задача родителей: «Ребёнок падок на всё яркое, всё заметное. Вряд ли он сам заметит дурновкусие».

К хорошим авторам писательница относит, например, современных поэтов Артура Гиваргизова, Андрея Усачёва, Дмитрия Сиротина, Олега Григорьева. А другим своим важным ориентиром считает создателей журнала «Трамвай», которые восхищали её ещё в 90-е: Марину Москвину, Тима Собакина, Григория Остера.

Найти книги самой Екатерины Смолевой в Калининграде нетрудно: многие из них есть в городских библиотеках. Новинка — сборник 2025 года «Хомяк ни при чём» — скоро появится там же. 

1 031