Тайная связь с пельменями: в Калининграде профессиональная писательница провела мастер-класс по сочинению стихов

Ребята смеялись, узнавая себя в героях рассказов, и с удовольствием сами пробовали рифмовать.

«С первых минут Екатерина завладела вниманием ребят , её умение общаться и артистизм создали удивительно живую и непринуждённую атмосферу», — рассказали в библиотеке.

На встрече автор познакомила ребят со своими произведениями — например, со стихами из книги «Хомяк ни при чём», которая скоро выйдет в печати. Потом юным гостям предложили самим попробовать себя в поэзии.

«С библиотекой Соболева я давно дружу, и они всегда просят не просто прийти что-то почитать, а провести ребятам творческую лабораторию, — рассказала Смолева. — Мне это тоже нравится: слушать они устают, а когда самих вовлекаешь, отклик заметнее. Для знакомства всегда читаю забавные стишки про школьную жизнь: дружеские потасовки, болтовню на уроках, шпаргалки.

Абсолютный хит — стишок «Доширак», написанный по реальным событиям».

Привлёк внимание ребят и новый рассказ «Древняя мудрость», написанный в декабре и впервые представленный именно на этой встрече. Школьники с интересом следили за развитием сюжета и обсуждали приметы, упомянутые в истории.

После чтения начался мастер‑класс по буриме — сочинению коротких четверостиший. Писательница заранее подготовила карточки с первой строчкой и рифмами, а дети должны были продолжить стихотворение.

«Потом очень интересно сравнить, как ребята на разных встречах увидели один и тот же сюжет. Они читают своё, а я им показываю другие варианты», — объяснила Смолева.

Писательница поделилась ещё одним необычным наблюдением: когда ребята на разных встречах придумывают названия команд, хотя бы одна всегда называется «Пельмени». В этот же раз таких оказалось сразу две.

«Вчера было шумно и бурно. Обычно взрослые начинают извиняться, а мне нормально: пятиклассники есть пятиклассники. Гораздо лучше, если они болтают, смеются и перебивают, чем если сидят с пустыми глазами и ждут, пока всё кончится», — заключила писательница.