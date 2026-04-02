В правительстве рассказали, когда начнут ремонтировать здание Янтарной мануфактуры

Два корпуса Янтарной мануфактуры в Калининграде ожидают разные старты реставрации. Один должен получить финансирование до 2028 года, второй — до 2029-го. Такую информацию «Клопс» предоставили в региональном правительстве в ответ на официальный запрос.

В марте 2026 года губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщал о планах расширить Музей янтаря за счёт здания Кёнигсбергской государственной янтарной мануфактуры 1899 года постройки. А ещё раньше, в ноябре 2025-го, появилась информация, что в том же здании Музей Мирового океана собирается открыть историко-культурный центр «Морское наследие».

Это не ошибка: здание на улице Портовой, 3, — не один объект, а два смежных корпуса. Работы на каждом начнутся в своё время, потому что у них разные владельцы и разная степень готовности документов.

Первый корпус (литера «А») сейчас находится в областной собственности. Он передан в безвозмездное пользование Калининградскому областному музею янтаря и законсервирован. Проект его приспособления под современное использование уже готов — документы разработали ещё в 2024 году, после чего план одобрили эксперты.

В феврале 2026 года правительство области направило заявку в Министерство культуры РФ на выделение федеральных средств. Финансирование запрашивается на 2027–2029 годы — то есть работы могут начаться не раньше чем через год.