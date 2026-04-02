От сказки до драмы: 8 постановок Калининградского музыкального театра, которые нужно увидеть в апреле

Оперетты Кальмана и военная драма, любимые сказки и мюзиклы: апрельская афиша Калининградского музыкального театра придётся по вкусу аудитории разных возрастов. Рассказываем, на какие постановки обратить внимание.
1. «Кальмания»
3 апреля, 19:00
4 апреля, 17:00
Знаменитого венгерского композитора Имре Кальмана называют королём оперетты. Мелодии «Сильвы» и «Принцессы цирка», «Баядеры» и «Марицы», «Цыгана-премьера» и «Фиалок Монмартра» прозвучат в премьере нового сезона в исполнении солистов, хора и оркестра театра.
«В оперетте все должны быть счастливы, в ней всегда царит любовь, красота и радость жизни. <...> Дуэты, арии, терцеты, марши, песенки из любимых оперетт и множество персонажей — в одном концерте!» — рассказывают устроители.
«Волшебную атмосферу интриги и игры» создали заслуженные художники России Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева. Хореограф — Оксана Холева.
2. «Виват, Мюнхгаузен!»
5 апреля, 11:00 и 14:00
Всем известно, что барон Мюнхгаузен — человек учёный, предприимчивый и весёлый, мечтатель, который может находить приключения и видеть необычное даже в самых обыденных ситуациях. Это герой, на которого хочется походить и взрослым, и детям.
«Два раза знаменитый барон Мюнхгаузен посетил наши края, об этом даже сохранилась историческая запись. А ещё именно в Калининграде было основано общество «Внучата Мюнхгаузена». Мюзикл «Виват, Мюнхгаузен!» как раз о новых приключениях его потомков», — приглашают организаторы.
3. «Мы выживем»
9 апреля, 19:00
Действие происходит в бывшей панской усадьбе в местечке Беседь перед самым началом Белорусской наступательной операции. Четыре девушки попадают в распоряжение капитана Михасева. За короткий срок фронтовик-разведчик должен подготовить этих «детей, цыплят» к выполнению особо важного задания.
«Трагическая, но удивительно светлая баллада о войне, любви, чести, чувстве долга и человеческих ценностях», — так описывают постановку создатели.
4. «Бременские музыканты»
10 апреля, 19:00
11 апреля, 17:00
Постановщики сохранили романтику и задор советского мультфильма 70-х, адаптировав материал для сценической версии: «Эффектные костюмы, яркие декорации, танцы и трюки, живая музыка и вокал добавили красок и привнесли в историю ещё больше волшебства и энергии».
В спектакле звучат легендарные хиты на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина в современных аранжировках. Зрителей ждёт встреча с полюбившимися героями и новыми персонажами.
5. «Алые паруса»
17 апреля, 19:00
18 апреля, 17:00
Трогательная история Ассоль и капитана Грэя знакома многим ещё со школьной скамьи. Это сказка о любви, надежде и вере в чудо — и, конечно, о море.
На сцене — интерпретация по мотивам мюзикла Максима Дунаевского. Постановка оставляет ощущение тайны: реально ли происходящее или это просто плод воображения?
6. «Остров сокровищ»
19 апреля, 11:00 и 14:00
В трактире «Весёлый Роджер», расположенном неподалёку от английского города Бристоль, поселяется таинственный незнакомец — грузный пожилой человек с сабельным шрамом на щеке. Грубый и необузданный, он в то же время явно кого-то боится и даже просит сына хозяев трактира следить, не появится ли в округе моряк на деревянной ноге.
7. «Лукоморье»
24 апреля, 19:00;
25 апреля, 17:00
Семейный мюзикл перенесёт зрителей в волшебную страну, полную любимых с детства героев: «Вы встретитесь с Учёным котом, разгуливающим на золотой цепи и распевающим песни, с коварной Бабой Ягой и злым Кощеем, которых непременно победит доблестный Богатырь, не без помощи добрейшего Старичка Боровичка». Представление подарит весеннее настроение как юным зрителям, так и их родителям, а песни из него захочется переслушивать снова и снова.
«Здесь чудеса, здесь Леший бродит… А ещё — музыка, танцы в неповторимой атмосфере пушкинских сказок и, конечно же, торжество добра над злом», — пишут о постановке.
8. «Царевна-лягушка»
26 апреля, 11:00 и 14:00
«Жил-был царь, и было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Однажды царь позвал детей и сказал, что пора пришла им подыскать невест. Отец велел взять каждому по стреле и пустить их в разные стороны. Где стрела упадёт, там и нужно искать невест. Выполнили сыновья наказ отца. Стрела старшего упала на боярский двор, подняла её боярская дочь. Стрела среднего брата упала на купеческий двор, подняла её купеческая дочь. Стрела младшего упала в болото, подняла её лягушка», — напоминают постановщики сюжет сказки.
