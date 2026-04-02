Статья

От сказки до драмы: 8 постановок Калининградского музыкального театра, которые нужно увидеть в апреле

13:50
Автор:
Анонсы Театры отдохнуть компанией культурный отдых
Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney
Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Оперетты Кальмана и военная драма, любимые сказки и мюзиклы: апрельская афиша Калининградского музыкального театра придётся по вкусу аудитории разных возрастов. Рассказываем, на какие постановки обратить внимание. 

1. «Кальмания»

3 апреля, 19:00
4 апреля, 17:00

Знаменитого венгерского композитора Имре Кальмана называют королём оперетты. Мелодии «Сильвы» и «Принцессы цирка», «Баядеры» и «Марицы», «Цыгана-премьера» и «Фиалок Монмартра» прозвучат в премьере нового сезона в исполнении солистов, хора и оркестра театра.

«В оперетте все должны быть счастливы, в ней всегда царит любовь, красота и радость жизни. <...> Дуэты, арии, терцеты, марши, песенки из любимых оперетт и множество персонажей — в одном концерте!» — рассказывают устроители. 

«Волшебную атмосферу интриги и игры» создали заслуженные художники России Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева. Хореограф — Оксана Холева. 

2. «Виват, Мюнхгаузен!»

5 апреля, 11:00 и 14:00

Всем известно, что барон Мюнхгаузен — человек учёный, предприимчивый и весёлый, мечтатель, который может находить приключения и видеть необычное даже в самых обыденных ситуациях. Это герой, на которого хочется походить и взрослым, и детям.

«Два раза знаменитый барон Мюнхгаузен посетил наши края, об этом даже сохранилась историческая запись. А ещё именно в Калининграде было основано общество «Внучата Мюнхгаузена». Мюзикл «Виват, Мюнхгаузен!» как раз о новых приключениях его потомков», — приглашают организаторы.

3. «Мы выживем»

9 апреля, 19:00

Действие происходит в бывшей панской усадьбе в местечке Беседь перед самым началом Белорусской наступательной операции. Четыре девушки попадают в распоряжение капитана Михасева. За короткий срок фронтовик-разведчик должен подготовить этих «детей, цыплят» к выполнению особо важного задания.

«Трагическая, но удивительно светлая баллада о войне, любви, чести, чувстве долга и человеческих ценностях», — так описывают постановку создатели.

4. «Бременские музыканты»

10 апреля, 19:00

11 апреля, 17:00

Постановщики сохранили романтику и задор советского мультфильма 70-х, адаптировав материал для сценической версии: «Эффектные костюмы, яркие декорации, танцы и трюки, живая музыка и вокал добавили красок и привнесли в историю ещё больше волшебства и энергии». 

В спектакле звучат легендарные хиты на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина в современных аранжировках. Зрителей ждёт встреча с полюбившимися героями и новыми персонажами.

5. «Алые паруса»

17 апреля, 19:00

18 апреля, 17:00

Трогательная история Ассоль и капитана Грэя знакома многим ещё со школьной скамьи. Это сказка о любви, надежде и вере в чудо — и, конечно, о море.

На сцене — интерпретация по мотивам мюзикла Максима Дунаевского. Постановка оставляет ощущение тайны: реально ли происходящее или это просто плод воображения?

6. «Остров сокровищ»

19 апреля, 11:00 и 14:00

В трактире «Весёлый Роджер», расположенном неподалёку от английского города Бристоль, поселяется таинственный незнакомец — грузный пожилой человек с сабельным шрамом на щеке. Грубый и необузданный, он в то же время явно кого-то боится и даже просит сына хозяев трактира следить, не появится ли в округе моряк на деревянной ноге.

7. «Лукоморье»

24 апреля, 19:00;
25 апреля, 17:00

Семейный мюзикл перенесёт зрителей в волшебную страну, полную любимых с детства героев: «Вы встретитесь с Учёным котом, разгуливающим на золотой цепи и распевающим песни, с коварной Бабой Ягой и злым Кощеем, которых непременно победит доблестный Богатырь, не без помощи добрейшего Старичка Боровичка». Представление подарит весеннее настроение как юным зрителям, так и их родителям, а песни из него захочется переслушивать снова и снова.

«Здесь чудеса, здесь Леший бродит… А ещё — музыка, танцы в неповторимой атмосфере пушкинских сказок и, конечно же, торжество добра над злом», — пишут о постановке.

8. «Царевна-лягушка»

26 апреля, 11:00 и 14:00

«Жил-был царь, и было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Однажды царь позвал де­тей и сказал, что пора пришла им подыскать не­вест. Отец велел взять каждому по стреле и пус­тить их в разные стороны. Где стрела упадёт, там и нужно искать невест. Выполнили сыновья на­каз отца. Стрела старшего упала на боярский двор, подняла её боярская дочь. Стрела среднего брата упала на купеческий двор, подняла её ку­печеская дочь. Стрела младшего упала в болото, подняла её лягушка», — напоминают постановщики сюжет сказки.

6+
1 598