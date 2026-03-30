Советский люкс: в Калининграде появится комплекс с рестораном и музеем, где посетители смогут участвовать в киносъёмках

В Калининграде готовится открытие уникального проекта — музея кино, снятого в Калининграде, и ресторана в стиле советский люкс. Проект разместится в историческом здании гостиницы «Чайка» на Пугачёва. Подробности «Клопс» рассказал автор идеи, ресторатор Максим Ткачёв.
Будущий музей получит символичное название — «Гостиница №1». Разместится он в здании с богатой историей. В этом доме находится гостиница «Чайка» — она первой открылась в советском Калининграде после войны.
«Один этот факт заслуживает внимания», — отмечает Максим Ткачёв, подчёркивая, что «Чайка» долго была единственной гостиницей в городе.
Музей истории и кино
Комплекс будет состоять из трех частей: отеля, ресторана и музея. Часть экспозиции посвятят истории и архитектуре города, а часть — легендарному советскому кино.
Музей планируют разделить на несколько зон:
- Здание отеля как первая экспозиция будет рассказывать об истории дома и его постояльцах. «Очень много знаменитых людей останавливалось, и про каждого можно отдельную экскурсию подготовить», — говорит Ткачёв.
- Вторую зону посвятят фигуре Фридриха Хайтмана, который некогда был главным архитектором этого района. По его проектам построили множество домов в центре Калининграда — в том числе кирху королевы Луизы (нынешний Театр Кукол). Экскурсия будет проходить в форме иммерсивного спектакля: гостей обещают вовлечь в сам процесс проектирования. «Философия медленной жизни, которую начал развивать Хайтман, очень крутая — и хочется в нашем музее это показать», — объясняет автор проекта.
- Третья экспозиция — «Россия на Западе», она напомнит о знаменитых россиянах, бывавших на берегах Балтики. Выставка охватит пять столетий: здесь можно будет узнать, что делали в Восточной Пруссии Пётр Первый, Александр Суворов, Фёдор Достоевский.
Самой интерактивной станет четвёртая площадка, посвящённая советскому кино. Здесь построят настоящую съёмочную площадку в ретро-стиле. «Будет предложена сцена из кино — весёлая, забавная, интересная, буквально на 20-30 секунд. Задача гостей — снять один дубль», — объясняет Максим Ткачёв.
Посетители смогут попробовать роли актёров, режиссёров или гримёров, а потом забрать домой получившуюся короткометражку — и бэкстейдж, конечно.
Консультантом по части атмосферы и истории киноискусства выступил краевед и автор проекта «Снято в Калининграде» Андрей Бойко. Планируется, что интерактивный формат поможет гостям лучше проникнуться атмосферой прошлого — и узнать о нём немного больше.
«Задача, с одной стороны, предоставить людям информацию о Калининграде, каким он был уже после войны. И показать связь этого города с Россией на протяжении последних столетий, — комментирует ресторатор.
Мы делаем то, что нам кажется очень интересным, очень ярким и не похожим на другие музеи».
Экспозиция рассчитана на небольшие группы: один сеанс — около 10 человек, продолжительность — около часа. Гостиница и ресторан — отдельные объекты, но и они будут связаны с музейной частью.
Советский люкс
Ресторан «Чайка», который также войдёт в состав комплекса, воссоздаст атмосферу советского люкса. Авторы ориентировались на эстетику 1960-1970-х годов.
«Это время, когда люди верили в светлое будущее. Осваивали космос, побеждали в спорте, делали технологические прорывы. Они строили после войны новый мир и думали, что впереди ждёт большое будущее», — описывает ресторатор.
Но люкс в те тогда был доступен далеко не всем — только политической элите или творческой богеме. Обычные граждане могли до старости так ни разу и не побывать в ресторане.
«Люди строили лучшее. И если бы их жизнь продлилась подольше, то они увидели бы совсем другой мир. По сути-то они для нас её и построили, — считает Ткачёв. — И вот мы делаем заведение, где можно прикоснуться к той загадочной, когда-то недоступной жизни».
Внутри комплекс будет устроен так, как будто его не тронула война. Найдут место и особым символам эпохи: так, мечта авторов проекта — купить автомобиль «Чайка», чтобы поставить его прямо возле музея.
В ресторане гости смогут попробовать знакомые с детства блюда: оливье, холодец, борщ, котлеты по-киевски, бефстроганов. Меню разобьют на два раздела-периода — советский и современный.
Открытие комплекса намечено на начало мая.
