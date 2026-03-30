Советский люкс: в Калининграде появится комплекс с рестораном и музеем, где посетители смогут участвовать в киносъёмках

В Калининграде готовится открытие уникального проекта — музея кино, снятого в Калининграде, и ресторана в стиле советский люкс. Проект разместится в историческом здании гостиницы «Чайка» на Пугачёва. Подробности «Клопс» рассказал автор идеи, ресторатор Максим Ткачёв.

Будущий музей получит символичное название — «Гостиница №1». Разместится он в здании с богатой историей. В этом доме находится гостиница «Чайка» — она первой открылась в советском Калининграде после войны.

«Один этот факт заслуживает внимания», — отмечает Максим Ткачёв, подчёркивая, что «Чайка» долго была единственной гостиницей в городе.

Музей истории и кино

Комплекс будет состоять из трех частей: отеля, ресторана и музея. Часть экспозиции посвятят истории и архитектуре города, а часть — легендарному советскому кино.

Музей планируют разделить на несколько зон:

Здание отеля как первая экспозиция будет рассказывать об истории дома и его постояльцах. «Очень много знаменитых людей останавливалось, и про каждого можно отдельную экскурсию подготовить», — говорит Ткачёв.

Вторую зону посвятят фигуре Фридриха Хайтмана, который некогда был главным архитектором этого района. По его проектам построили множество домов в центре Калининграда — в том числе кирху королевы Луизы (нынешний Театр Кукол). Экскурсия будет проходить в форме иммерсивного спектакля: гостей обещают вовлечь в сам процесс проектирования. «Философия медленной жизни, которую начал развивать Хайтман, очень крутая — и хочется в нашем музее это показать», — объясняет автор проекта.

Третья экспозиция — «Россия на Западе», она напомнит о знаменитых россиянах, бывавших на берегах Балтики. Выставка охватит пять столетий: здесь можно будет узнать, что делали в Восточной Пруссии Пётр Первый, Александр Суворов, Фёдор Достоевский.

Самой интерактивной станет четвёртая площадка, посвящённая советскому кино. Здесь построят настоящую съёмочную площадку в ретро-стиле. «Будет предложена сцена из кино — весёлая, забавная, интересная, буквально на 20-30 секунд. Задача гостей — снять один дубль», — объясняет Максим Ткачёв.

Посетители смогут попробовать роли актёров, режиссёров или гримёров, а потом забрать домой получившуюся короткометражку — и бэкстейдж, конечно.

Консультантом по части атмосферы и истории киноискусства выступил краевед и автор проекта «Снято в Калининграде» Андрей Бойко. Планируется, что интерактивный формат поможет гостям лучше проникнуться атмосферой прошлого — и узнать о нём немного больше.