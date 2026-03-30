Балтийский Экскалибур: в Калининградской области появился памятник, посвящённый древнему вождю пруссов

В посёлке Мельниково под Зеленоградском появился первый в истории памятник вождю пруссов. Мемориал посвящён фигуре, о которой раньше почти не говорили. Подробности рассказали руководители парка-музея «Кирха Рудау».

Новый памятник посвящён Геркусу Мантасу — сыну вождя натангов, который в XIII веке возглавил борьбу пруссов против крестоносцев. В Литве его имя знают лучше: в Клайпеде есть улица Геркуса Мантаса, а в 1972 году на Литовской киностудии сняли историческую драму о его борьбе за свободу. В Калининградской области, отмечают в музее, это имя пока не так известно.

Памятник постарались сделать как можно более впечатляющим. Его основа — ледниковый валун весом около 10 тонн с вкраплениями гранатов альмандинов, найденный в карьере под Черняховском.

На камне установили меч с овальным навершием. Его форма вдохновлена реальным оружием балтов IX–XIII веков — подобные предметы археологи находили недалеко от Рудау. Меч изготовил художник по металлу Игорь Меркулов.

Место для памятника выбрали живописное: камень стоит на склоне у рукотворного мельничного пруда. Локацию подбирали специально, чтобы гости могли делать красивые фотографии на фоне монумента.

Создание памятника — полностью локальная инициатива. Персонализировать фигуру прусского вождя предложил историк Сергей Денисов, а местные зодчие и мастера воплотили это в жизнь.

Авторы идеи подчёркивают: памятник стал редкой возможностью вспомнить о коренном населении Пруссии, чья история в Калининградской области освещается не так уж активно. Пока основное внимание уделяется наследию Тевтонского ордена, проект в Рудау даёт шанс увидеть былое и с другой стороны.

«Интересней, конечно, смотреть на кирхи и замки — это то, что можно пощупать. Но и доорденских артефактов много, — подчеркнули в Рудау. — Это всё — потрясающая бурлящая история нашего края».

История Геркуса Мантаса тесно связана с трагической страницей жизни региона. В 1255 году Орден с войском короля Оттокара II покорил Самбию и построил замок Кёнигсберг. Но уже через пять лет началось Великое прусское восстание, которое длилось 15 лет. Мантас в юности был заложником у крестоносцев, воспитывался в Магдебурге под именем Генрих Монте, получил образование, но вернулся к своему народу, чтобы бороться за независимость.