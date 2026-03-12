Петербургские солисты и волшебство русских сказок: в Калининградской филармонии стартует фестиваль «Музыкальная весна»

В Калининградской областной филармонии на этой неделе стартует международный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна» 6+. С 14 по 29 марта слушателей ждут девять концертов с участием молодых российских и зарубежных музыкантов. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В 2026 году фестиваль приурочили к 80-летию образования Калининградской области. Гости смогут услышать вокальные, оркестровые и инструментальные произведения в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов. О первых двух выступлениях, которые состоятся уже на этой неделе, рассказываем подробнее.

«Музыкальная сборная России». Открытие фестиваля

14 марта в 17:00

В большом симфоническом концерте примут участие звёздные солисты Санкт-Петербургского Дома музыки Иван Глазов (кларнет), Анастасия Городнина (скрипка) и Лев Грушецкий (фортепиано). Они выступят с Оркестром филармонии под управлением Елены Толкачёвой. Прозвучат Вокализ и «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, а также Интродукция, тема и вариации для кларнета с оркестром Россини и Концерт для скрипки с оркестром Глазунова.