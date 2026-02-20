Как современное искусство переосмысляет древние иконы: в Калининграде открылась выставка московской художницы

В работах представлены традиционные сюжеты — гостеприимство Авраама, огненная колесница пророка Ильи, образы Оранты, Троеручицы и святых. Их красоту и сакральность автор передаёт, переосмысливая канон языком современного искусства.

В работах, отобранных для выставки, автор исследует выразительность православной иконы — через движение, мимику, позы и жесты. Как художник Савченко фокусируется на связях древнерусской иконописи и её новейшего прочтения. Своё отражение нашли параллели в композиции, цвете и духовном поиске.

Галина Савченко — художник, переводчик, исследователь искусства и литературы ХIX и XX века. Калининградцы могут знать её по недавней выставке «Нет, я — не Байрон / Да, я — не Шелли» , которая проходила в стенах научной библиотеки.

В описании проекта говорится: «Икона и актуальное искусство, на первый взгляд, принадлежат разным эпохам и эстетическим системам, но их объединяет стремление к трансцендентному, отказ от буквального изображения в пользу чистого образа.

Выставка не только демонстрирует исторические связи, но и задаёт вопрос: может ли актуальное искусство быть иконой сегодня?»

Художница призналась «Клопс», что осталась в восторге от вернисажа. По словам Галины Савченко, и для неё, и для куратора этот проект стал уникальным и смелым вызовом.

«Никогда ранее в истории у художника не было такой возможности, учитывая разность подходов религии и искусства», — отметила она.

Художница объяснила, что её видение основано исключительно на «индивидуальном опыте как продолжении многовекового поиска абсолютной формы и выхода за её рамки, где изображение становится проводником в трансцендентное».

«Это возможность проследить эволюцию формы и неочевидные связи которые еще предстоит создать заново — от традиционного искусства до авангардного, от образа и символа — к знаку», — заключила Савченко.

Выставка работает до 19 марта. В рамках проекта также пройдут две авторские лекции.