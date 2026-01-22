Горячее сердце поэзии: в Калининграде стартовал проект, посвящённый классикам английской литературы

Перед вернисажем прошла лекция Галины Савченко — она рассказала, как выбрала героев выставки. «Байрон и Шелли — герои вне времени. Абсолютные современники, друзья, они жили и творили в начале XIX века. Очень похожие внутренне — и такие разные судьбы. Байрон безумно популярен и обласкан публикой. Шелли же всегда был изгнанником. Байрон — блестящая форма поэзии, а Шелли — её горячее сердце», — объяснила она.

Экспонатами стали листы из альбомов, экземпляры которых автор передала в родовое поместье Байрона Ньюстед Эбби и в Мемориальную ассоциацию Китса и Шелли.

Выставка посвящена классикам английской литературы: Джорджу Гордону Байрону и Перси Биши Шелли. Подготовила её художник, переводчик, исследователь искусства и литературы XIX–XX веков, а также основатель проекта «Мифология женщины» Галина Савченко.

На лекции гости познакомились с биографиями поэтов и эпохой, когда европейское общество переживало масштабные преобразования. Прозвучали и авторские переводы стихов Байрона и Шелли.

Погрузить слушателей в атмосферу помогли выступления солистов Калининградского симфонического оркестра, лауреатов международных конкурсов Светланы Вавилиной (скрипка) и Анны Червонооченко (фортепиано), исполнивших произведения Гофмана и Шнитке.

Выставка открыта в лекционном зале библиотеки. Она завершится 17 февраля в 18:30 ещё одной встречей под названием «Алхимия романтизма: Байрон и Шелли – стремление к идеальному».

«Лекция раскрывает романтизм как глобальный проект пересоздания мира через силу воображения. Байрон работал с «материалом» собственной личности и страстей, Шелли — с «материалом» чистых идей. На примере иллюстраций мы проследим, как эта «алхимическая» работа поэтов была понята и продолжена современным художником», — объяснили в библиотеке.





Ждём всех, кому интересно, как живут великие идеи прошлого в настоящем, и как искусство – будь то слово или образ – помогает нам заново открывать и понимать самих себя.





Автор и ведущая Галина Савченко - художник, переводчик, исследователь искусства и литературы ХIX-XXв., основатель проекта «Мифология женщины» и со-основатель галереи «Credo», г.Москва.