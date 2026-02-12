«Вы волнуете меня вот уже четыре дня»: чем удивил мюзикл по Островскому, на который невозможно было достать билеты

Фото: Нина Румянцева

Вечером в среду, 11 февраля, в Калининграде показали необычный спектакль. На сцену, конечно, вышли артисты — но и в зале артисты, а вот обычных зрителей почти и не было. Это студенты училища имени Гнесиных на фестивале «Большой дебют» представили мюзикл «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. На премеьере побывал «Клопс». Премьера проходит в здании филиала Российского государственного института сценических искусств на Октябрьском острове. «Большой дебют» — первое крупное мероприятия в недавно построенном корпусе. Тот встречает гостей во всей красе: золотящимся в лучах фонарей снегом и синим туманом. Окна тепло светятся, и пустой остров резко контрастирует с шумным и людным холлом РГИСИ. На фестиваль в Калининград съехались будущие артисты, чья специальность связана с мюзиклом. Эти молодые люди учатся в лучших театральных вузах России, их задача — не просто посмотреть «Бальзаминова», но и оценить работу будущих коллег. Площадка — камерный зал, не рассчитанный на такое количество людей. Билеты не продаются: на показ пускают только участников фестиваля, студентов и педагогов, но даже так желающих оказывается слишком много. В зале стоит весёлый гул, естественный для большого скопления молодёжи. Тон вечера задаёт режиссёр-постановщик Светлана Горшкова. Она предупреждает, что реагировать можно как угодно: смеяться, плакать, комментировать — в общем, не сдерживать эмоции. И добавляет, что ей особенно приятно находиться в этом зале — среди людей, занятых любимым делом.

Как и пьеса, спектакль начинается с чаепития. На сцене — мать Бальзаминова (Варвара Карпова) и служанка Матрёна (Валентина Жарко). В первые мгновения это странно: худенькие девушки у картонного самовара изображают степенных мещанок старой Москвы. Даже вдвоём молодые актрисы размером примерно с одну Павлу Петровну из советской экранизации. Но это перестаёт быть проблемой, когда они начинают играть. Вдруг оказывается, что это настоящие кумушки Островского — в пластике, в паузах, в манере сидеть... Моментально верится, что у Павлы Петровны есть взрослый сын, которого она любит без памяти. А ещё обе обожают чаёвничать — и причмокивают с таким удовольствием, что перестаёшь обращать внимание на картонные чашки. Чаю и посвящена открывающая песня мюзикла.

Скоро появляется Мишенька Бальзаминов (Игорь Зоров) — наивный мечтатель, который уверен, что лучший способ поправить материальное положение — удачно жениться. Его история знакома всем, принципиальных изменений в неё авторы не внесли. Главное в этой постановке — музыка. Почти сразу после «арии чаю» звучит песня о женитьбе. В ней одна за другой появляются знакомые формулы — правда, знакомые не по пьесе Островского, а по жизни. Кто не слышал от людей бальзаминовского склада фраз вроде «с милой рай в шалаше, коль жена богата»? Зал смеётся — пусть это и банальности, но органичные и ловко положенные на музыку. В инфернальном синем свете на сцену выходит Акулина Гавриловна (Дарья Чарушина). Она появляется как персонаж хоррора, стуча и пугая Бальзаминова — и похищает у главного героя его спектакль. Сваха, с её песнями, прибаутками и любовью к рюмочке до конца будет двигателем этой постановки. Для зрителей останется загадкой, отчего она так пугает Бальзаминова. С другой стороны, а как не бояться даму, которая может устроить на каторгу «по знакомству»?

Вслед за ней возникают новые фигуры: барышни Анфиса и Раиса Пеженовы (Анна Антюшина и Раиса Панфиловна). Им принадлежит самая женская песня мюзикла: «И на полном скаку мы не только коня остановим — но любого мужчину, что сразу понравился нам». Следом на сцену, конечно, выходит дядюшка Пеженовых Нил Борисыч (Валентин Кощеев) — сообщающий, что «ты по жизни получаешь или бублик — или дырку получаешь от него». По Пеженову особенно заметно, как работает визуальное решение спектакля. Декораций немного, костюмы у всех серые, но каждому авторы подарили одну-две яркие детали. Например, Нил Борисыч одет в розовый плюшевый жилет — который ассоциируется с кустодиевскими купцами и сразу даёт понять, кто перед нами.

Музыка ведет спектакль дальше. Все номера комедийные, но каждый — по-своему. Есть и нарочито слезливый дуэт Бальзаминовых, и танго купчихи Домны Евстигнеевны, и немного безумная песня свахи с танцующими овощами. Нашёлся у авторов даже собственный «ушной червь»: от признания Мишеньки с «попсовым» рефреном — «вы волнуете меня вот уже четыре дня» — очень трудно отделаться. Текст свободно обращается с классикой. Рядом с репликами, стилизованными под эпоху, звучат и вполне современные. Так, сваха обвиняет Бальзаминова в харассменте, а в финале он с разочарованием говорит, что «нельзя, блин, жениться на обеих». Эти интонации зал считывает мгновенно — и снова смеётся.

Спектакль без антракта идёт почти два часа. К концу зрители начинают уставать, но это не выливается в раздражение. После показа в разговорах звучит одно и то же: было прикольно, а чему-то у «гнесинцев» студенты других вузов могли бы и поучиться. Поклоны труппа завершает ещё одним забавным жестом: дарит Калининградскому филиалу РГИСИ бутафорский забор, вокруг которого Пеженов гонялся за Бальзаминовым. Мало ли: вдруг кому-то ещё захочется пробежаться.

Фестиваль «Большой дебют» в Калининграде не станет ежегодным событием, но продюсеры обещают, что однажды он вернётся на Балтику. Обычным зрителям остаётся надеяться, что артисты из «Женитьбы Бальзаминова» тоже приедут ещё — в составе уже не студенческой, а профессиональной труппы.