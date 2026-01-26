ГИТИС и «Гнесинка» в Калининграде: зачем на Октябрьский остров съедутся будущие артисты со всей страны

Основная аудитория «Большого дебюта» — будущие артисты. «Мы стараемся затронуть все ниши, все профессии в рамках музыкального театра. Фестиваль ориентирован на специалистов, которые через какое-то время, возможно, начнут выходить на сцену или делать свои проекты».

«Мы в партнёрстве с Российским государственным институтом сценического искусства с 2023 года. И в его филиалы, которые открываются — их всего четыре: в Кемерове, Севастополе, Владивостоке и Калининграде, — мы приезжаем с нашим фестивалем», — заметил Калантаров.

Кроме того, на решение провести программу в Калининграде повлияло появление культурно-образовательного кластера на острове.

«Калининград давно присутствует на карте музыкальных спектаклей в наших регионах, — отметил он.

Фестиваль пройдёт с 10 по 13 февраля. Для организаторов «Большой дебют» в Калининграде — волнительное событие. В том числе потому, что фестиваль станет первым крупным мероприятием в стенах филиала РГИСИ.

«Мы волнуемся, но это приятное волнение. Уверены, что всё у нас получится, что все задуманные и запланированные мероприятия осуществятся, пройдут на высоком уровне. Студенты получат полезные знания, опыт общения, обзаведутся новыми знакомствами, — обещает Калантаров. — Собственно говоря, по-другому и быть не может».

В рамках фестиваля студенты нескольких театральных вузов покажут собственные работы. Обучающиеся РГИСИ в Санкт-Петербурге представят постановку «Дождливым вечером…». Студенты РАМ им. Гнесиных в Москве привезут в Калининград «Женитьбу Бальзаминова». ВГИК покажет «Женихов», а саратовская консерватория им. Л. В. Собинова — «Волшебное колечко: история в песнях».

Для студентов также проведут серию мастер-классов. В числе спикеров — заслуженные артисты РФ, преподаватели ведущих театральных вузов и профессора.

«Большой дебют» в Калининграде не станет ежегодным событием, поскольку организаторы стараются «ротировать регионы». «Но я думаю, что, безусловно, рано или поздно мы непременно сюда вернёмся», — заключил продюсер фестиваля.