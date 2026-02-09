11 концертов и более трёх тысяч человек: в калининградской Третьяковке завершился фестиваль Pianissimo

В минувшие выходные в Калининграде окончился зимний фестиваль академической музыки Pianissimo12+, проходивший в филиале Государственной Третьяковской галереи. Завершением программы стало выступление китайского пианиста Тянь Лана. «Клопс» вспомнил, чем запомнился фестиваль.
Лауреат Гран-при Международного конкурса пианистов Glory, а также победитель конкурсов в Катании и Палермо Тянь Лан поставил точку в двухмесячной программе, которая началась 5 декабря. Всего в рамках фестиваля состоялось 11 концертов. По данным Третьяковки, их посетили более трёх тысяч человек.
Зимний сезон Pianissimo прошёл в Калининграде благодаря успеху летней программы. Организаторам фестиваля так понравилось в Калининграде летом 2025-го, что они решили провести на Балтике и ещё один.
«Зимний сезон Pianissimo в Калининграде превзошёл все ожидания, — заявил продюсер и создатель проекта Алексей Городнев. — Атмосфера нового музея, объединяющая искусство прошлого и настоящего, создала особую гармонию с музыкой».
Заключительный концерт, как и все прочие, состоялся в атриуме музея. В программе Тянь Лана соединились разные музыкальные эпохи и интонации: Соната Йозефа Гайдна, «Серьёзные вариации» Феликса Мендельсона, Шестая соната Сергея Прокофьева и Соната Сэмюэла Барбера.
На протяжении двух месяцев на музейной сцене выступали молодые пианисты из восьми стран. Россию представляли Асхад Шогенцуков, открывший фестиваль программой из сочинений Чайковского, Равеля и Скрябина, а также Даниил Харитонов и Даниил Ростовцев.
Из Италии на фестиваль прилетел Давиде Раналди — победитель конкурса Premio Venezia, подготовивший программу из произведений Гайдна, Дебюсси и Брамса. Сербию представлял Иван Зец — ученик Московской консерватории, чьё выступление стало одним из самых посещаемых концертов сезона.
От Бельгии в Калининграде выступил Альфредо ван де Мунт. Бразилию представил Виктор Круэл с программой, полностью посвящённой музыке Шопена.
Особого внимания публики удостоились пианисты из стран Восточной Азии и Южного полушария. Южную Корею на фестивале представил Сунмин Ким, объединивший в одном концерте Скрябина, Шопена и Листа. Из Южно-Африканской Республики в Калининград приехал Айзек ван дер Мерве, исполнивший музыку Баха — Бузони, Бетховена, Рахманинова, а также собственные сочинения.
Как отметила директор филиала Третьяковской галереи в Калининграде Камиля Байдильдина, зимний сезон подтвердил устойчивый интерес публики к академической музыке в музейном пространстве.
«Мы рады, что концерты фестиваля Pianissimo прошли в Калининграде с таким успехом, — отметила она. — Фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни региона».
Уже объявлено, что летом Pianissimo вновь пройдёт в областном центре: в программе заявлены пианисты из России, Италии, Аргентины, Португалии и Южной Кореи.
На летнем фестивале Pianissimo выступали молодые пианисты из России, Германии, Великобритании и Бразилии.