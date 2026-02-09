11 концертов и более трёх тысяч человек: в калининградской Третьяковке завершился фестиваль Pianissimo

В минувшие выходные в Калининграде окончился зимний фестиваль академической музыки Pianissimo12+, проходивший в филиале Государственной Третьяковской галереи. Завершением программы стало выступление китайского пианиста Тянь Лана. «Клопс» вспомнил, чем запомнился фестиваль.

Лауреат Гран-при Международного конкурса пианистов Glory, а также победитель конкурсов в Катании и Палермо Тянь Лан поставил точку в двухмесячной программе, которая началась 5 декабря. Всего в рамках фестиваля состоялось 11 концертов. По данным Третьяковки, их посетили более трёх тысяч человек.

Зимний сезон Pianissimo прошёл в Калининграде благодаря успеху летней программы. Организаторам фестиваля так понравилось в Калининграде летом 2025-го, что они решили провести на Балтике и ещё один.

«Зимний сезон Pianissimo в Калининграде превзошёл все ожидания, — заявил продюсер и создатель проекта Алексей Городнев. — Атмосфера нового музея, объединяющая искусство прошлого и настоящего, создала особую гармонию с музыкой».

Заключительный концерт, как и все прочие, состоялся в атриуме музея. В программе Тянь Лана соединились разные музыкальные эпохи и интонации: Соната Йозефа Гайдна, «Серьёзные вариации» Феликса Мендельсона, Шестая соната Сергея Прокофьева и Соната Сэмюэла Барбера.