«А всё-таки я очень люблю Щелкунчика»: 7 способов отметить юбилей Гофмана в Калининграде

11:47
«А всё-таки я очень люблю Щелкунчика»: 7 способов отметить юбилей Гофмана в Калининграде
Фото: архив «Клопс»

В ближайшую субботу, 24 января, исполнится 250 лет со дня рождения писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Легендарный сказочник родился в Кёнигсберге, поэтому он особенно интересен для калининградцев и туристов. «Клопс» рассказывает о семи мероприятиях, приуроченных к празднику.

1. Концерт «Романтизм» Молодёжной академии искусств12+

Когда: четверг, 22 января, в 19:00

Где: Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова

В программу вошли произведения композиторов-романтиков — Фридерика Шопена, Франца Шуберта, Феликса Мендельсона, Иоганнеса Брамса.

2. Презентация монографии «Гофмановский комплекс в русской литературе конца XIX — начала ХХ веков»16+

Когда: пятница, 23 января, 15:20—16:30

Где: Калининградский музей изобразительных искусств

Научную работу о Гофмане представит её автор — доктор филологических наук, завкафедрой иностранных языков Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых Вера Королёва. 

3. Фестиваль книжной графики и иллюстрации «Гофман — наш современник»

Когда: 23 января — 1 марта

Где: Калининградский музей изобразительных искусств

Главным событием фестиваля обещает стать выставка гофмановских циклов Сергея Алимова («отца» льва Бонифация) и иллюстраций знаменитой художницы Татьяной Лебедевой-Мавриной. Впервые будут представлены отдельные графические работы Михаила Гавричкова, Романа Сустова и Георгия, Александра и Валерия Трауготов.

4. Спектакль «Эликсир теней»6+

Когда: суббота, 24 января, в 18:00

Где: Кафедральный собор

Под крышей собора сказки Гофмана оживут под аккомпанемент его же музыкальных произведений. В программу войдёт и музыка других композиторов, которые вдохновлялись творчеством великого сказочника. 

5. Лекция «К юбилею Гофмана»16+

Когда: суббота, 24 января, в 17:00

Где: Калининградская областная научная библиотека

Культуролог Екатерина Малафеева расскажет, как Гофман относился к Кёнигсбергу. «Некоторые утверждают, что Гофман города не любил. Попробуем опровергнуть это заблуждение», — говорится в анонсе. 

6. Выставка «Лабиринт» в рамках проекта «Гофманиана»12+

Когда: с 27 декабря до 22 февраля

Где: Калининградский областной историко-художественный музей

«Гофманиану» музей организует с 2006 года, и за это время проект объединил более 1 200 художников. Он давно вышел за пределы Калининграда: в разные годы в нём участвовали авторы из России, Германии и США, а однажды — даже председатель Международного общества Гофмана Бернхард Шеммель. 

В этом году выставка удивляет гостей симбиозом фото и живописи

7. Выставка «Щелкунчик и другие новогодние истории»0+

Когда: с 6 декабря по 25 января

Где: Калининградский музей изобразительных искусств 

Как и всегда, главная тема новогодней выставки в музее — сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». В этот раз гостей удивляют подборкой вертепов — в том числе авторскими работами из Швеции, Италии, Перу, Германии и Чехии.

«Клопс» рассказывал, где в Калининграде витает дух Эрнста Амадея Теодора Гофмана.

