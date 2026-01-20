«А всё-таки я очень люблю Щелкунчика»: 7 способов отметить юбилей Гофмана в Калининграде

В ближайшую субботу, 24 января, исполнится 250 лет со дня рождения писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Легендарный сказочник родился в Кёнигсберге, поэтому он особенно интересен для калининградцев и туристов. «Клопс» рассказывает о семи мероприятиях, приуроченных к празднику.
1. Концерт «Романтизм» Молодёжной академии искусств12+
Когда: четверг, 22 января, в 19:00
Где: Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова
В программу вошли произведения композиторов-романтиков — Фридерика Шопена, Франца Шуберта, Феликса Мендельсона, Иоганнеса Брамса.
2. Презентация монографии «Гофмановский комплекс в русской литературе конца XIX — начала ХХ веков»16+
Когда: пятница, 23 января, 15:20—16:30
Где: Калининградский музей изобразительных искусств
Научную работу о Гофмане представит её автор — доктор филологических наук, завкафедрой иностранных языков Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых Вера Королёва.
3. Фестиваль книжной графики и иллюстрации «Гофман — наш современник»
Когда: 23 января — 1 марта
Где: Калининградский музей изобразительных искусств
Главным событием фестиваля обещает стать выставка гофмановских циклов Сергея Алимова («отца» льва Бонифация) и иллюстраций знаменитой художницы Татьяной Лебедевой-Мавриной. Впервые будут представлены отдельные графические работы Михаила Гавричкова, Романа Сустова и Георгия, Александра и Валерия Трауготов.
4. Спектакль «Эликсир теней»6+
Когда: суббота, 24 января, в 18:00
Где: Кафедральный собор
Под крышей собора сказки Гофмана оживут под аккомпанемент его же музыкальных произведений. В программу войдёт и музыка других композиторов, которые вдохновлялись творчеством великого сказочника.
5. Лекция «К юбилею Гофмана»16+
Когда: суббота, 24 января, в 17:00
Где: Калининградская областная научная библиотека
Культуролог Екатерина Малафеева расскажет, как Гофман относился к Кёнигсбергу. «Некоторые утверждают, что Гофман города не любил. Попробуем опровергнуть это заблуждение», — говорится в анонсе.
6. Выставка «Лабиринт» в рамках проекта «Гофманиана»12+
Когда: с 27 декабря до 22 февраля
Где: Калининградский областной историко-художественный музей
«Гофманиану» музей организует с 2006 года, и за это время проект объединил более 1 200 художников. Он давно вышел за пределы Калининграда: в разные годы в нём участвовали авторы из России, Германии и США, а однажды — даже председатель Международного общества Гофмана Бернхард Шеммель.
В этом году выставка удивляет гостей симбиозом фото и живописи.
7. Выставка «Щелкунчик и другие новогодние истории»0+
Когда: с 6 декабря по 25 января
Где: Калининградский музей изобразительных искусств
Как и всегда, главная тема новогодней выставки в музее — сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». В этот раз гостей удивляют подборкой вертепов — в том числе авторскими работами из Швеции, Италии, Перу, Германии и Чехии.
