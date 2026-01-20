«А всё-таки я очень люблю Щелкунчика»: 7 способов отметить юбилей Гофмана в Калининграде

В ближайшую субботу, 24 января, исполнится 250 лет со дня рождения писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Легендарный сказочник родился в Кёнигсберге, поэтому он особенно интересен для калининградцев и туристов. «Клопс» рассказывает о семи мероприятиях, приуроченных к празднику.

Научную работу о Гофмане представит её автор — доктор филологических наук, завкафедрой иностранных языков Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых Вера Королёва.

Главным событием фестиваля обещает стать выставка гофмановских циклов Сергея Алимова («отца» льва Бонифация) и иллюстраций знаменитой художницы Татьяной Лебедевой-Мавриной. Впервые будут представлены отдельные графические работы Михаила Гавричкова, Романа Сустова и Георгия, Александра и Валерия Трауготов.

Под крышей собора сказки Гофмана оживут под аккомпанемент его же музыкальных произведений. В программу войдёт и музыка других композиторов, которые вдохновлялись творчеством великого сказочника.

Культуролог Екатерина Малафеева расскажет, как Гофман относился к Кёнигсбергу. «Некоторые утверждают, что Гофман города не любил. Попробуем опровергнуть это заблуждение», — говорится в анонсе.

6. Выставка «Лабиринт» в рамках проекта «Гофманиана»12+

Когда: с 27 декабря до 22 февраля

Где: Калининградский областной историко-художественный музей

«Гофманиану» музей организует с 2006 года, и за это время проект объединил более 1 200 художников. Он давно вышел за пределы Калининграда: в разные годы в нём участвовали авторы из России, Германии и США, а однажды — даже председатель Международного общества Гофмана Бернхард Шеммель.

В этом году выставка удивляет гостей симбиозом фото и живописи.