«Научиться видеть сквозь время»: как в Калининграде открылась юбилейная выставка проекта «Гофманиана»

Фото: калининградский областной историко-художественный музей

В Калининградском областном историко-художественном музее открылась выставка «Лабиринт»12+. Это юбилейный, двадцатый проект, посвящённый писателю Теодору Амадею Гофману. Подробности — в материале «Клопс». «Гофманиану» музей организует с 2006 года, и за это время он объединил более 1200 художников. Проект давно вышел за пределы Калининграда: в разные годы в нём участвовали авторы из России, Германии и США, а однажды — даже председатель Международного общества Гофмана Бернхард Шеммель. «Суть проектов «Гофманианы» — научиться видеть сквозь время, найти волшебный окуляр, который не извращает реальность, как стёкла Коппелиуса, а соединяет, — рассказала бессменный куратор проекта и заведующая художественным сектором КОИХМ Валентина Покладова. — ХХ юбилейная выставка — подведение итогов, выход из лабиринта — обновление, преображение, и уйти неизменившимся не может никто».

Фото: калининградский областной историко-художественный музей

В этом году музей вновь собрал работы художников и фотографов, для которых фигура Гофмана — повод поразмышлять о прекрасном. В числе участников — клубное объединение «Симбиоз» при Областном доме народного творчества. Его члены представили 18 парных работ фотографов и художников. Авторы попытались отыскать в современном Калининграде пространства, где могли бы разворачиваться гофмановские сюжеты. «Вся выставка совершенно потрясающая, работы художников впечатляют разнообразием и талантом!» — отметила организатор «Симбиоза» Наталья Фомина.

Фото: Владимир Бацев

На открытии присутствовали представители творческих союзов, поэты, мастера и поклонники творчества Гофмана. Директор музея Екатерина Манюк подчеркнула, что проект за годы существования «дал возможность множеству художников показать своё творчество и попробовать себя в новом направлении». На открытии выступил Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, а также актёры Литературного театра под руководством Александра Смирнова. Отдельным музыкальным сюрпризом стало появление Александра Булычёва, Бориса Бартфельда и группы SFENO. «Лабиринт» будет работать в Калининградском областном историко-художественном музее до 22 февраля.