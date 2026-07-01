Дата и место
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25 июля
суббота
|18:00
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Дегустационный вечер в парк-музее «Кирха Рудау»2026-07-25T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас на атмосферный вечер в парк-музей «Кирха Рудау». В этот вечер ароматов и напитков, бокалов и бесед вы станете частью места, где переплетаются эпохи. Вы сможете окунуться в атмосферу прошлого и прикоснуться к живой магии ушедших веков.
На фоне древних стен средневековой кирхи и артефактов старинного замка вас ждет увлекательное путешествие в мир лучших апелласьонов России.
- профессиональный сомелье, увлекательные истории о каждом напитке;
- экскурсия по парку-музею;
- неповторимая атмосфера исторического места;
- лёгкие закуски, яркие вкусы, новые открытия и приятное общение.
Погрузитесь в мир утонченных ароматов, изысканных вкусов и средневековой романтики, где история встречается с современным искусством благородных напитков.
Бронируйте место заранее — количество мест ограничено. Возрастное ограничение 18+