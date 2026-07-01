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Дегустационный вечер в парк-музее «Кирха Рудау»

Дегустационный вечер в парк-музее «Кирха Рудау»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

25 июля
суббота
18:00
Кирха Рудау (пос. Мельниково)

О событии

Приглашаем вас на атмосферный вечер в парк-музей «Кирха Рудау». В этот вечер ароматов и напитков, бокалов и бесед вы станете частью места, где переплетаются эпохи. Вы сможете окунуться в атмосферу прошлого и прикоснуться к живой магии ушедших веков.

На фоне древних стен средневековой кирхи и артефактов старинного замка вас ждет увлекательное путешествие в мир лучших апелласьонов России.

  • профессиональный сомелье, увлекательные истории о каждом напитке;
  • экскурсия по парку-музею;
  • неповторимая атмосфера исторического места;
  • лёгкие закуски, яркие вкусы, новые открытия и приятное общение.

Погрузитесь в мир утонченных ароматов, изысканных вкусов и средневековой романтики, где история встречается с современным искусством благородных напитков.

Бронируйте место заранее — количество мест ограничено. Возрастное ограничение 18+

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.