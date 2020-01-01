Концерты
Фактор 2

Фактор 2

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

1 августа
суббота
19:30
Yalta Club

О событии

25 лет на сцене, десятки хитов и тысячи воспоминаний — это вечер,который перенесёт вас в золотое время молодости.

Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят вживую треки, под которые вы гуляли до утра, влюблялись и пели хором: «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» — и многие другие.

Приходите, пойте вместе с нами и становитесь частью настоящего праздника. «Фактор-2» — звёзды на расстоянии вытянутой руки! Лучшие хиты, настоящий заряд эмоций и живой контакт с кумирами — такое нельзя пропустить.

Приходи! Спой! Вернись в своё время!

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.