Дата и место
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1 августа
суббота
|19:30
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Yalta Club
О событии
25 лет на сцене, десятки хитов и тысячи воспоминаний — это вечер,который перенесёт вас в золотое время молодости.
Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят вживую треки, под которые вы гуляли до утра, влюблялись и пели хором: «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» — и многие другие.
Приходите, пойте вместе с нами и становитесь частью настоящего праздника. «Фактор-2» — звёзды на расстоянии вытянутой руки! Лучшие хиты, настоящий заряд эмоций и живой контакт с кумирами — такое нельзя пропустить.
Приходи! Спой! Вернись в своё время!