Концерты
Коста Лакоста

Коста Лакоста

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16+
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Дата и место

26 сентября
суббота
19:00
Вагонка

О событии

Коста Лакоста — популярный поп-исполнитель, работающий на стыке ретро-попа, хауса и хип-хопа, известный своим эластичным вокалом и стилем «сексуального» неонового поп-рэпа.

Широкую известность получил в 2018 году благодаря сотрудничеству с Элджеем и работе с лейблом 143. Начинал с рэп-экспериментов и участия в группе «Чёрное Кино». Его музыка сочетает эстетику 90-х с современным звучанием. Ещё более известный проект — их коллаборация и клип на песню рэпера «По-другому» с Лолитой; это настоящий хит. Коста Лакоста спел с звездой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной. Их совместная песня и клип «По улицам» возглавляют чарты.

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.