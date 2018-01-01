Дата и место
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26 сентября
суббота
|19:00
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Вагонка
О событии
Коста Лакоста — популярный поп-исполнитель, работающий на стыке ретро-попа, хауса и хип-хопа, известный своим эластичным вокалом и стилем «сексуального» неонового поп-рэпа.
Широкую известность получил в 2018 году благодаря сотрудничеству с Элджеем и работе с лейблом 143. Начинал с рэп-экспериментов и участия в группе «Чёрное Кино». Его музыка сочетает эстетику 90-х с современным звучанием. Ещё более известный проект — их коллаборация и клип на песню рэпера «По-другому» с Лолитой; это настоящий хит. Коста Лакоста спел с звездой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной. Их совместная песня и клип «По улицам» возглавляют чарты.