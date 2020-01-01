Сольный стендап-концерт Андрея Авхачёва

Дата и место
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9 августа
воскресенье
|20:00
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Сольный стендап-концерт Андрея Авхачёва2026-08-09T20:00:00.000+02:00
О событии
Андрей Авхачёв — участник проектов «Comedy Баттл» на ТНТ, «Стендап рулетки», «Битвы за время» и даже «Лиги юмора» на Триколор ТВ. Да, было и такое. В прошлом — учитель, сегодня — стендап-комик и человек, который искренне считает Советск лучшим городом на земле. Именно об этом, а ещё о жизни, людях и забавных поворотах собственной судьбы Андрей расскажет в своей новой сольной программе. Это вечер живых историй, узнаваемых ситуаций и фирменного юмора, в котором провинциальная романтика встречается с современным стендапом.