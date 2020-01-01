Сольный стендап-концерт Дениса Антипина

Дата и место
|
8 августа
суббота
|20:00
|
Сольный стендап-концерт Дениса Антипина2026-08-08T20:00:00.000+02:00
О событии
Денис Антипин — комик, которого многие знают по Stand-Up Club #1, проектам «Стендап Андеграунд» и «Я не шучу». Его выступления — это сочетание сильного материала, быстрой реакции и живой импровизации, которая может полностью изменить ход вечера после одной фразы из зала. Денис легко держит контакт со зрителями и превращает самые неожиданные моменты в отдельные комедийные истории. На сольном концерте прозвучит лучший авторский материал, проверенный временем и сценой, а вместе с ним — тот самый юмор, который рождается прямо здесь и сейчас и делает каждый вечер неповторимым. Это стендап без ощущения заученного текста, где важны не только шутки, но и атмосфера, возникающая между комиком и залом.