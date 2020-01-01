Артём Винокур «Всё как у взрослых»

Дата и место
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7 августа
пятница
|21:00
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Стендап-клуб «Локация»
О событии
Новая программа Артёма Винокура — о том моменте, когда взрослая жизнь всё-таки берёт своё. Ипотека, ребёнок, бытовые заботы и постоянные попытки делать вид, что ты полностью контролируешь происходящее. Это честный и очень смешной разговор о жизни после тридцати, когда ответственности становится всё больше, а чувство внутренней готовности к ней так и не приходит. Артём превращает повседневные переживания в яркие истории, в которых легко узнать себя, своих друзей и всех тех, кто однажды внезапно понял: кажется, детство официально закончилось.