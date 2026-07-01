Сольный стендап-концерт Алексея Полубоярова

Дата и место
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24 июля
пятница
|20:00
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Сольный стендап-концерт Алексея Полубоярова2026-07-24T20:00:00.000+02:00
О событии
Алексей Полубояров — участник шоу «Разгоны» от Стендап Клуба №1 и резидент клуба Stage в Санкт-Петербурге. В своей сольной программе он рассказывает о жизни простого парня из Магнитогорска, который однажды оказался в Петербурге и теперь пытается разобраться во всех тонкостях взрослой жизни, отношений, семейных традиций и окружающего мира. Лёгкий, жизненный и искренний стендап с историями, в которых легко узнать себя, своих друзей и знакомых. Вечер, наполненный наблюдениями о повседневности и тем самым юмором, который остаётся близким каждому зрителю — приходи!
Всё проходит на новой концертной площадке — в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.