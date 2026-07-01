Комедийное шоу «Слово пацанам»

Дата и место
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24 июля
пятница
|22:00
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Стендап-клуб «Локация»
О событии
Вечер откровенного юмора, где комики говорят о жизни без прикрас — так, как это бывает только в компании старых друзей. На сцене — истории о взрослении, отношениях, мужских загонах и ситуациях, которые сначала выбивают из колеи, а потом становятся любимыми байками для своих. Специальные гости вечера — Салават Абитов и Алексей Полубояров. Салават известен своей прямолинейной подачей, самоиронией и неожиданными импровизациями, а Алексей — участник шоу «Разгоны» от Stand-Up Club #1 и резидент петербургского клуба Stage, который умеет находить юмор в самых обычных жизненных ситуациях. Разные характеры, разный опыт и один общий язык — язык хорошей комедии. Если хочется провести вечер легко, посмеяться от души и почувствовать себя частью большой компании, тебе точно сюда!
Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.