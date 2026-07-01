Стендап
Комедийное шоу «Слово пацанам»

Комедийное шоу «Слово пацанам»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

24 июля
пятница
22:00
Стендап-клуб «Локация»

О событии

Вечер откровенного юмора, где комики говорят о жизни без прикрас — так, как это бывает только в компании старых друзей. На сцене — истории о взрослении, отношениях, мужских загонах и ситуациях, которые сначала выбивают из колеи, а потом становятся любимыми байками для своих. Специальные гости вечера — Салават Абитов и Алексей Полубояров. Салават известен своей прямолинейной подачей, самоиронией и неожиданными импровизациями, а Алексей — участник шоу «Разгоны» от Stand-Up Club #1 и резидент петербургского клуба Stage, который умеет находить юмор в самых обычных жизненных ситуациях. Разные характеры, разный опыт и один общий язык — язык хорошей комедии. Если хочется провести вечер легко, посмеяться от души и почувствовать себя частью большой компании, тебе точно сюда!

Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.