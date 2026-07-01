Стендап
Чёрный стендап

Чёрный стендап

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+

Расписание

18 июля
суббота
22:00
Стендап-клуб «Локация»
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31 июля
пятница
22:00
Стендап-клуб «Локация»
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О событии

В этот вечер комики будут шутить на темы, которые редко становятся предметом обычных разговоров. Без запретных зон и без осторожных формулировок — остро, смело и местами очень неожиданно. Если вам близок юмор без фильтров, этот вечер точно не оставит вас равнодушными!

Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.