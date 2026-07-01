Комедийное шоу «Без проблем»

Дата и место
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11 июля
суббота
|20:00
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Стендап-клуб «Локация»
О событии
Шоу, в котором опытные комики вместе с профессиональным психологом и сексологом Анастасией Черной разбирут жизненные ситуации — честно, легко и с юмором. Здесь можно взглянуть на привычные проблемы под другим углом, узнать себя в чужих историях и убедиться, что даже самые странные жизненные моменты случаются не только с вами.
Специальный гость вечера — Саша Копчёнов, стендап-комик, полуфиналист Премьер-лиги КВН в составе команды «Поморы», участник шоу «Comedy Баттл» на ТНТ и «Стендап Андеграунд» на СТС.
Живой разговор, хороший юмор и атмосфера, после которой многие вопросы перестают казаться такими серьёзными. Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.