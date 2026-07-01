Дата и место
|
10 июля
пятница
|20:00
|
Комедийное шоу «Девочки, это пипец!»2026-07-10T20:00:00.000+02:00
О событии
Комедийное разговорное шоу о ситуациях, после которых рука сама тянется открыть чат с подругами. На сцене — три комикессы с разным опытом, характерами и взглядами на жизнь. Бывший-Скорпион, бесконечные свидания, семейные приколы, вопросы собственной идентичности и другие истории, знакомые многим девушкам, станут поводом для честных разговоров и хорошего юмора. Это вечер жизненных наблюдений, неловких моментов и тех самых фраз, с которых начинаются лучшие истории для подруг.
Всё проходит на новой концертной площадке — в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.