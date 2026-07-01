«Аккорды старинного замка»

Дата и место
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12 июля
воскресенье
|19:00
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Вальдау
О событии
Дорогие друзья!
12 июля стены замка Вальдау (XIII век) оживут под звуки, которые писались веками. Мы приглашаем вас на камерный концерт под этим поэтичным названием — здесь история встречается с высоким искусством, а средневековый камень дышит в унисон с голосом.
В эти дни в Калининграде — специальный гость из Санкт-Петербурга, Александр Платонов. Его драматический тенор редкой красоты — лауреат международных и всероссийских конкурсов, голос, который заставляет замолкать даже самые шумные залы. Александр создаёт ту самую тёплую, камерную атмосферу, где каждый зритель чувствует себя частью чего-то сокровенного.
Программа вечера выстроена как контрастный диалог:
- Первая часть — тихая романтика под гитару. Проникновенные баллады и душевные песни, которые звучат особенно доверительно в окружении древних сводов.
- Вторая часть — классика и арии из оперетт. Шедевры европейской музыки, наполняющие пространство мощью и светом.
Расписание: 12 июля — сбор гостей в 19:00.
Антураж старинного замка, мерцание свечей и проникновенный голос Александра Платонова создадут тот самый «аккорд», который останется с вами надолго.
Количество мест строго ограничено — мы сохраняем камерность и личное соприкосновение с искусством. Бронируйте места заранее и приходите слушать историю голосом.
- Замок Вальдау (Калининградская область)
- Запись и подробности — в личные сообщения или по телефону: 89956724801