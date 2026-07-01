Концерты
«Аккорды старинного замка»

«Аккорды старинного замка»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

12 июля
воскресенье
19:00
Вальдау

О событии

Дорогие друзья!

12 июля стены замка Вальдау (XIII век) оживут под звуки, которые писались веками. Мы приглашаем вас на камерный концерт под этим поэтичным названием — здесь история встречается с высоким искусством, а средневековый камень дышит в унисон с голосом.

В эти дни в Калининграде — специальный гость из Санкт-Петербурга, Александр Платонов. Его драматический тенор редкой красоты — лауреат международных и всероссийских конкурсов, голос, который заставляет замолкать даже самые шумные залы. Александр создаёт ту самую тёплую, камерную атмосферу, где каждый зритель чувствует себя частью чего-то сокровенного.

Программа вечера выстроена как контрастный диалог:

  • Первая часть — тихая романтика под гитару. Проникновенные баллады и душевные песни, которые звучат особенно доверительно в окружении древних сводов.
  • Вторая часть — классика и арии из оперетт. Шедевры европейской музыки, наполняющие пространство мощью и светом.

Расписание: 12 июля — сбор гостей в 19:00. 

Антураж старинного замка, мерцание свечей и проникновенный голос Александра Платонова создадут тот самый «аккорд», который останется с вами надолго.

Количество мест строго ограничено — мы сохраняем камерность и личное соприкосновение с искусством. Бронируйте места заранее и приходите слушать историю голосом.

  • Замок Вальдау (Калининградская область)
  • Запись и подробности — в личные сообщения или по телефону: 89956724801
Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.