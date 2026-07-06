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«Велодень»

«Велодень»

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Дата и место

12 июля
воскресенье
09:00
ул. Д. Донского, 1

О событии

Городской велофестиваль «ВЕЛОДЕНЬ» уже 12 июля! Это семейная ежегодная традиция, в этом году посвящённая памяти велоэнтузиаста, веловожака, велодиректора, ВелоГены: Геннадия Александровича Михайлова!

Что будет? Весёлые детские заезды на беговелах и велосипедах, мастер-классы для малышей в шатре от МАУ «Молодежный центр», конкурсы с приятными призами, розыгрыш современного велосипеда, а также грандиозный велопарад длиной 13 км по живописным улицам города.

Кроме того, фотозоны для отличных снимков, зона техобслуживания велосипедов, и концерт на финише!

Когда и где?

  • Дата: 12 июля 2026 г.
  • Место: Парковка у Правительства Калининградской области, ул. Дм.Донского, 1

Время: c 09:00 – регистрация, 10:00 — детские заезды, 12:00 построение — велопарада.

Это событие в СМИ

Спорт
Детские заезды, парад и розыгрыш призов: в воскресенье в Калининграде пройдёт ежегодный «Велодень»

Детские заезды, парад и розыгрыш призов: в воскресенье в Калининграде пройдёт ежегодный «Велодень»

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