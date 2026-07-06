Дата и место
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12 июля
воскресенье
|09:00
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ул. Д. Донского, 1
О событии
Городской велофестиваль «ВЕЛОДЕНЬ» уже 12 июля! Это семейная ежегодная традиция, в этом году посвящённая памяти велоэнтузиаста, веловожака, велодиректора, ВелоГены: Геннадия Александровича Михайлова!
Что будет? Весёлые детские заезды на беговелах и велосипедах, мастер-классы для малышей в шатре от МАУ «Молодежный центр», конкурсы с приятными призами, розыгрыш современного велосипеда, а также грандиозный велопарад длиной 13 км по живописным улицам города.
Кроме того, фотозоны для отличных снимков, зона техобслуживания велосипедов, и концерт на финише!
Когда и где?
- Дата: 12 июля 2026 г.
- Место: Парковка у Правительства Калининградской области, ул. Дм.Донского, 1
Время: c 09:00 – регистрация, 10:00 — детские заезды, 12:00 построение — велопарада.