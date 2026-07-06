Дата и место
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11 июля
суббота
|12:00
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Полесск
О событии
11 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГОРОДА ПОЛЕССКА! Дорогие жители и гости нашего округа!
Приглашаем вас на главный праздник этого лета — День города Полесска! Вас ждут яркие события, любимые творческие коллективы, праздничное шествие, парусная регата, фестиваль русско-белорусской культуры, выступления приглашённых артистов и насыщенная праздничная программа.
Набережная реки Дейма:
- 12:00–14:00 — Открытие регаты «Паруса Полесска»
- 14:00–14:30 — Праздничное театрализованное шествие «Полесск встречает морского царя»
Главная сцена:
- 12:30–14:00 — «Полесский калейдоскоп»: ансамбль народной песни «Забава»; вокальная шоу-группа «Голоса»; ансамбль народного танца «Улыбка»; хореографическое объединение «Коляда»; вокальная группа «Созвучие»; ансамбль народной песни «Рябинушка».
- 14:30–15:00 — Ансамбль русской песни «Горница»
- 15:00–17:00 — Торжественная церемония награждения «Наследие Полесского округа: 80 лет созидания»
- 17:00–18:30 — Фестиваль русско-белорусской культуры «Полесье»
- 18:30–19:30 — «Полесский калейдоскоп»: вокальное трио «Нюанс+»; Татьяна Гуськова; вокальная шоу-группа «Голоса».
- 19:30–20:30 — Кавер-группа «Окей Бенд» (г. Калининград)
- 20:30–21:30 — ВИА «Волга-Волга» (г. Казань)
Проведите этот день вместе с семьёй и друзьями, окунитесь в атмосферу большого городского праздника и станьте частью истории нашего любимого Полесска!
21:30–22:00 — Лазерное шоу «Наследие Полесска: Реки времени» — яркое завершение праздничного дня, которое подарит незабываемые эмоции и станет финальным аккордом Дня города!
Ждём вас 11 июля в Полесске! Вместе сделаем этот праздник по-настоящему незабываемым!