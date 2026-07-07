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Фольклорный праздник «Иван Травник»

Фольклорный праздник «Иван Травник»

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6+

Дата и место

7 июля
вторник
11:00
Библиотека им. М. Горького

О событии

Библиотека им. Максима Горького 7 июля приглашает на фольклорный праздник, посвящённый Дню Ивана Купалы. Гости познакомятся с историей древнего славянского праздника, с русскими обычаями, традициями, народными приметами. Присутствующие узнают, для чего обливались водой, купались в речке и плели венки, прыгали через костер, какие гадания устраивали, почему этот праздник также называли «Иван Травник».

Также ребята смогут поучаствовать в играх, конкурсах «Самая длинная коса» и «Водоносы», отгадать загадки о летних полевых цветах.

Вниманию читателей будет представлена тематическая литература.

Это событие в СМИ

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