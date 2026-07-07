Дата и место
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7 июля
вторник
|11:00
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Фольклорный праздник «Иван Травник»2026-07-07T11:00:00.000+02:00
О событии
Библиотека им. Максима Горького 7 июля приглашает на фольклорный праздник, посвящённый Дню Ивана Купалы. Гости познакомятся с историей древнего славянского праздника, с русскими обычаями, традициями, народными приметами. Присутствующие узнают, для чего обливались водой, купались в речке и плели венки, прыгали через костер, какие гадания устраивали, почему этот праздник также называли «Иван Травник».
Также ребята смогут поучаствовать в играх, конкурсах «Самая длинная коса» и «Водоносы», отгадать загадки о летних полевых цветах.
Вниманию читателей будет представлена тематическая литература.