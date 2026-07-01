Праздничный концерт ко Дню семьи, любви

Дата и место
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8 июля
среда
|12:00
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Посёлок Янтарный
О событии
8 июля в 12:00 в музейно-выставочном комплексе «Янтарный замок» по адресу: ул. Советская, 61А, прозвучат красивые песни.
В программе — выступление заслуженной артистки России Натальи Ростовой и солистки эстрадной студии «Голос мечты». День семьи, любви и верности - один из самых тёплых и значимых праздников, который напоминает о главных жизненных ценностях: крепкой семье, взаимном уважении, заботе и верности.
Особенно символично отметить этот день в год 80-летия Калининградской области, когда мы с особой гордостью говорим о традициях, преемственности поколений и духовных основах, объединяющих жителей нашего региона.
Праздничный концерт станет прекрасной возможностью провести время в кругу близких, подарить друг другу хорошее настроение и разделить атмосферу доброго семейного праздника.