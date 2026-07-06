Встречи
Программа «Семейная среда: Атомы семьи»

Программа «Семейная среда: Атомы семьи»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
0+

Дата и место

8 июля
среда
18:30
ИЦАЭ

О событии

«Семейная среда: Атомы семьи» в Калининграде!

Как рождаются научные династии? Почему любовь к исследованиям передаётся из поколения в поколение? И какую роль в этом играет семья? 8 июля, в День семьи, любви и верности, Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Калининграда проведёт «Семейную среду: Атомы семьи».

Узнаем истории известных научных семей и поговорим о том, как поддержка близких помогает совершать открытия. Затем создадим панно «Атом семьи». В центре окажутся самые дорогие люди, а вокруг — качества, которые делают семью крепкой: любовь, уважение, взаимопонимание и поддержка.

«Семейные среды» — новый формат сети ИЦАЭ, где дети и родители вместе исследуют окружающий мир, открывают новое и проводят время вместе.

  • Начало в 18:30.
  • Регистрация. Участие бесплатное! Но количество мест ограничено.

Ждём вас по адресу: Советский проспект, д. 1, 2 этаж.

Это событие в СМИ

Искусство
«Иван Травник», День семьи и не только: куда сходить в Калининградской области на неделе, чтобы поднять себе настроение

«Иван Травник», День семьи и не только: куда сходить в Калининградской области на неделе, чтобы поднять себе настроение

Читать