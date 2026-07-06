Программа «Семейная среда: Атомы семьи»

Дата и место
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8 июля
среда
|18:30
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ИЦАЭ
О событии
«Семейная среда: Атомы семьи» в Калининграде!
Как рождаются научные династии? Почему любовь к исследованиям передаётся из поколения в поколение? И какую роль в этом играет семья? 8 июля, в День семьи, любви и верности, Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Калининграда проведёт «Семейную среду: Атомы семьи».
Узнаем истории известных научных семей и поговорим о том, как поддержка близких помогает совершать открытия. Затем создадим панно «Атом семьи». В центре окажутся самые дорогие люди, а вокруг — качества, которые делают семью крепкой: любовь, уважение, взаимопонимание и поддержка.
«Семейные среды» — новый формат сети ИЦАЭ, где дети и родители вместе исследуют окружающий мир, открывают новое и проводят время вместе.
- Начало в 18:30.
- Регистрация. Участие бесплатное! Но количество мест ограничено.
Ждём вас по адресу: Советский проспект, д. 1, 2 этаж.